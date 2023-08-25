بعد 5 أيام من البحث.. ناد كرواتي يعلن العثور على لاعبه العراقي المفقود

أعلن نادي "إتش إن كيه غوريتسا"، المنافس في الدوري الكرواتي لكرة القدم، العثور على لاعبه العراقي عبد الله طلال حميد، الذي اختفت آثاره الاثنين الماضي، خلال سفره من المجر إلى كرواتيا.

وذكر غوريتسا عبر حسابه في موقع "إكس"، "أخبار جيدة. تم العثور على عبد الله طلال حميد، لاعب كرة القدم البالغ من العمر 27 عاما، والذي تم الإبلاغ عن اختفائه الاثنين 21 أغسطس/آب".

[DOBRE VIJESTI!] Abdullah Talal Hameed, 27-godišnji nogometaš čiji je nestanak prijavljen u ponedjeljak, 21. kolovoza, pronađen je u Mađarskoj živ i zdrav, a raspisana potraga je obustavljena 🙏 pic.twitter.com/LSdXygiqmX — HNK Gorica (@hnkgorica) August 25, 2023

وأضاف "وجدنا اللاعب حيا وبصحة جيدة في المجر، وتم وقف عمليات البحث عنه".

ولم يكشف النادي الكرواتي أي تفاصيل إضافية عن ظروف اختفاء اللاعب ومصيره، وما إذا كان سيلتحق بالفريق الذي تعاقد معه مؤخرا أم لا.

وكان إتش إن كيه غوريتسا أكد عبر نفس الحساب الثلاثاء الماضي اختفاء اللاعب العراقي في ظروف غامضة، وكتب "غادر لاعبنا عبد الله طلال حميد بودابست إلى غوريتسا (الاثنين)، وهو مفقود منذ ذلك الحين".

وأضاف "تم إبلاغ الشرطة المجرية بحادثة الاختفاء، نحن وعائلة اللاعب نطلب من أي شخص لديه أي معلومات، الاتصال بأقرب مركز شرطة أو التواصل معنا".

NESTAO‼️

Naš igrač Abdullah Talal Hameed krenuo je jučer, iz Budimpešte u Veliku Goricu i od tada mu se gubi svaki trag. Nestanak je prijavljen mađarskoj policiji, a obitelj i HNK Gorica mole sve koji imaju bilo kakve informacije, da se jave u najbližu policijsku postaju ili Klub pic.twitter.com/JX5MFp66fi — HNK Gorica (@hnkgorica) August 22, 2023

ووقع اللاعب عبد الله طلال حميد عقود انتقاله لنادي غوريتسا في التاسع من أغسطس/آب، لمدة موسم واحد قبل السفر إلى المجر.

Abdullah Talal Hameed, 27-godišnji veznjak novi je igrač Gorice! – Sve je napokon gotovo, osjećam se sretno i motivirano. Dugo pratim hrvatsku ligu tako da znam dosta i radujem se nogometu ovdje – kazao je Abdullah koji će na dresu nositi broj 99. Abdu, dobro nam došao! ❤️🖤 pic.twitter.com/a6OLk809L6 — HNK Gorica (@hnkgorica) August 9, 2023

وكان آخر فريق دافع حميد عن ألوانه قبل الانتقال إلى غوريتسا هو تابور سيغانا السلوفيني، وقبل ذلك لعب لفريق الديوانية العراقي، بالإضافة لعدة أندية سويدية.