رياضة

بعد 5 أيام من البحث.. ناد كرواتي يعلن العثور على لاعبه العراقي المفقود

المصدر: حساب تويتر الخاص بـ HNK Gorica @hnkgorica Abdullah Talal Hameed, 27-godišnji veznjak novi je igrač Gorice! - Sve je napokon gotovo, osjećam se sretno i motivirano. Dugo pratim hrvatsku ligu tako da znam dosta i radujem se nogometu ovdje - kazao je Abdullah koji će na dresu nositi broj 99.
اللاعب العراقي عبد الله طلال حميد (مواقع التواصل الاجتماعي)
25/8/2023

أعلن نادي "إتش إن كيه غوريتسا"، المنافس في الدوري الكرواتي لكرة القدم، العثور على لاعبه العراقي عبد الله طلال حميد، الذي اختفت آثاره الاثنين الماضي، خلال سفره من المجر إلى كرواتيا.

وذكر غوريتسا عبر حسابه في موقع "إكس"، "أخبار جيدة. تم العثور على عبد الله طلال حميد، لاعب كرة القدم البالغ من العمر 27 عاما، والذي تم الإبلاغ عن اختفائه الاثنين 21 أغسطس/آب".

وأضاف "وجدنا اللاعب حيا وبصحة جيدة في المجر، وتم وقف عمليات البحث عنه".

ولم يكشف النادي الكرواتي أي تفاصيل إضافية عن ظروف اختفاء اللاعب ومصيره، وما إذا كان سيلتحق بالفريق الذي تعاقد معه مؤخرا أم لا.

وكان إتش إن كيه غوريتسا أكد عبر نفس الحساب الثلاثاء الماضي اختفاء اللاعب العراقي في ظروف غامضة، وكتب "غادر لاعبنا عبد الله طلال حميد بودابست إلى غوريتسا (الاثنين)، وهو مفقود منذ ذلك الحين".

وأضاف "تم إبلاغ الشرطة المجرية بحادثة الاختفاء، نحن وعائلة اللاعب نطلب من أي شخص لديه أي معلومات، الاتصال بأقرب مركز شرطة أو التواصل معنا".

ووقع اللاعب عبد الله طلال حميد عقود انتقاله لنادي غوريتسا في التاسع من أغسطس/آب، لمدة موسم واحد قبل السفر إلى المجر.

وكان آخر فريق دافع حميد عن ألوانه قبل الانتقال إلى غوريتسا هو تابور سيغانا السلوفيني، وقبل ذلك لعب لفريق الديوانية العراقي، بالإضافة لعدة أندية سويدية.

المصدر : الجزيرة