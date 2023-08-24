قرعة دوري أبطال آسيا.. النصر والدحيل بمجموعة قوية والهلال في مهمة سهلة

وقَع النصر السعودي، الساعي إلى إحراز اللقب الأول في تاريخه بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مجموعة قوية ضمن دوري أبطال آسيا لكرة القدم، مع الدحيل القطري، وبيرسيبوليس الإيراني والاستقلال الطاجيكستاني، وفق القرعة التي سُحبت اليوم الخميس في كوالالمبور.

وإضافة إلى رونالدو، أفضل لاعب في العالم 5 مرات، القادم في يناير/كانون الثاني الماضي بصفقة ضخمة، تعاقد "العالمي" مع المهاجم السنغالي ساديو ماني، ولاعبي الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والعاجي سيكو فوفانا، والظهير البرازيلي أليكس تيليس ولاعب الوسط البرتغالي أوتافيو، وأخيرا المدافع الإسباني إيمريك لابورت قادما من مانشستر سيتي.

لكن النصر أفلت من الغياب عن البطولة القارية، بعد فوزه المتأخر على شباب الأهلي الإماراتي 4-2، بعد أن كان متأخرا 1-2 قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي ضمن الملحق المؤهل الثلاثاء الماضي.

وبدأ النصر موسمه بصورة مثالية، حيث توج بلقب بطولة الأندية العربية على أرضه، لكنه قدّم بداية سيئة جدا في الدوري المحلي حيث خسر أول مبارتين.

وكانت أبرز مشاركة للنصر في البطولة عام 1995 عندما حل وصيفا، وعامي 2020 و2021 عندما بلغ نصف النهائي.

وسيواجه فريق العاصمة منافسة قوية في المجموعة الخامسة من بيرسيبوليس وصيف 2018 و2020 والدحيل المشارك للمرة الـ11 في البطولة والباحث عن تخطي ربع النهائي لأول مرة في تاريخه.

مجموعة سهلة للهلال

أما الهلال السعودي، أنجح فريق آسيوي بتتويجه 4 مرات آخرها في 2019 و2021 والذي تعاقد مع النجم البرازيلي نيمار، فوقع في مجموعة رابعة سهلة على الورق، إلى جانب نساجي مازندران الإيراني المشارك للمرة الأولى، ومومباي سيتي الهندي ونافباخور الأوزبكستاني.

وإلى نيمار، ضمّ "الزعيم" أمثال لاعبي الوسط البرتغالي روبن نيفيش والصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش ومواطنه ألكسندر ميتروفيتش والحارس المغربي الدولي ياسين بونو والجناح البرازيلي مالكوم.

وسيواجه الاتحاد بطل السعودية وحامل لقب البطولة القارية مرتين (2004 و2005)، بقيادة هدافه الجديد الفرنسي كريم بنزيمة، سيباهان الإيراني وصيف 2007، القوة الجوية العراقي بطل كأس الاتحاد الآسيوي 3 مرات و"إيه جي إم كاي" الأوزبكستاني في المجموعة الثالثة.

وعزّز "العميد" صفوفه بالفرنسي الآخر لاعب الوسط الدفاعي نغولو كانتي، ولاعبي الوسط البرازيلي فابينيو والبرتغالي جوتا.

أما رابع الأندية السعودية، الفيحاء المشارك للمرة الأولى، فسيلاقي في المجموعة الأولى باختاكور بطل أوزبكستان الذي بلغ نصف النهائي مرتين في 2003 و2004 والذي يدرّبه الهداف السابق لدينامو كييف الأوكراني ماكسيم شاتسكيخ، وآهال التركمانستاني المشارك للمرة الثانية تواليا، والعين الإماراتي بطل النسخة الأولى بنظامها الحديث عام 2003.

وفي المجموعة الثانية، وقع السد القطري بطل 1989 و2011، مع ناساف الأوزبكستاني المشارك للمرّة الخامسة، والفيصلي الأردني بطل كأس الاتحاد الآسيوي مرّتين والشارقة الإماراتي.

تغيير نظام دوري أبطال آسيا

وكان أوراوا ريد دايموندز الياباني أحرز لقب النسخة الأخيرة على حساب الهلال السعودي (1-1 و1-0).

وتشهد النسخة الـ21 من البطولة بنظامها الحديث، الانتقال للمرة الأولى من موسم الربيع إلى الخريف، حيث تمتد مواعيدها من سبتمبر/أيلول 2023 ولغاية مايو/أيار 2024.

وتوزّعت الأندية المشاركة على 10 مجموعات، أندية منطقة غرب آسيا على المجموعات من الأولى وحتى الخامسة، وأندية الشرق على المجموعات من السادسة ولغاية العاشرة.

وفي نهاية دور المجموعات، يتأهل إلى دور الـ16 الأندية الحاصلة على المركز الأول في المجموعات العشر، إلى جانب أفضل 3 أندية حاصلة على المركز الثاني في كل منطقة.

وتقام منافسات الأدوار الإقصائية من فبراير/شباط ولغاية أبريل/نيسان 2024، على أن تقام مباراتا الدور النهائي في 11 و18 مايو/أيار 2024.

🔟 مجموعات

بطل واحد 🏆 إليكم مجموعات #دوري_أبطال_آسيا 202324 🔥 أي مباراة ستكون الأقوى في دور المجموعات ؟👀 pic.twitter.com/dhxRX9Nxmb — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) August 24, 2023

قرعة منطقة الغرب:

المجموعة الأولى: باختاكور (أوزبكستان)، الفيحاء (السعودية)، آهال (تركمانستان)، العين (الإمارات).

المجموعة الثانية: السد (قطر)، ناساف (أوزبكستان)، الفيصلي (الأردن)، الشارقة (الإمارات).

المجموعة الثالثة: الاتحاد (السعودية)، سيباهان (إيران)، القوّة الجوية (العراق)، إيه جي إم كاي (أوزبكستان).

المجموعة الرابعة: الهلال (السعودية)، نساجي مازندران (إيران)، مومباي سيتي (الهند)، نافباخور. (أوزبكستان).

المجموعة الخامسة: بيرسيبوليس (إيران)، الدحيل (قطر)، الاستقلال (طاجيكستان)، النصر (السعودية).

قرعة منطقة الشرق:

المجموعة السادسة: تشونبوك هيونداي موتورز (كوريا الجنوبية)، بانكوك يونايتد (تايلاند)، ليون سيتي سايلرز (سنغافورة)، كيتشي (هونغ كونغ).

المجموعة السابعة: يوكوهاما مارينوس (اليابان)، شاندونغ تايشان (الصين)، كايا إيلويلو (الفيليبين)، أينتشيون يونايتد (كوريا الجنوبية).

المجموعة الثامنة: بوريرام يونايتد (تايلاند)، فانفوريه كوفو (اليابان)، ملبورن سيتي (أستراليا)، تشيجيانغ (الصين).

المجموعة التاسعة: أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية)، كاواساكي فرونتالي (اليابان)، جوهور دار التعظيم (ماليزيا)، باتوم يونايتد (تايلاند).

المجموعة العاشرة: ووهان ثري تاونز (الصين)، بوهانغ ستيلرز (كوريا الجنوبية)، هانوي (فيتنام)، أوراوا ريد دايموندز (اليابان).