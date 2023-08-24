تقارير: صلاح وافق على الانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي

قالت شبكة "بي إن سبورتس" -اليوم الخميس- إن النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي وافق على الانتقال إلى نادي الاتحاد بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وأضافت الشبكة أن حسم الصفقة يتوقف على الاتفاق مع ليفربول.

وأشارت وسائل إعلام سعودية إلى أن الاتحاد قدم عرضا ضخما للحصول على خدمات قائد مصر البالغ من العمر 31 عاما.

وذكرت صحيفة "ذي أثليتيك" أن الاتحاد جدد اهتمامه بخدمات صلاح، لكنها قالت إن مستقبل الصفقة بلا ملامح واضحة حتى الآن.

وانضم صلاح إلى ليفربول قادما من روما عام 2017، وقاد الفريق للفوز بعدة ألقاب أبرزها تحقيق الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في الحقبة الجديدة ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

وسجل صلاح 187 هدفا في أكثر من 300 مباراة مع ليفربول في مختلف المسابقات، وفاز بجائزة أفضل لاعب في الموسم من رابطة اللاعبين المحترفين موسمي 2017-2018 و2021-2022.

ويمتد عقد صلاح مع ليفربول حتى 2025، بعدما مدد تعاقده الصيف الماضي مقابل أكثر من 400 ألف دولار أسبوعيا، ليحصل على أعلى راتب في تاريخ النادي الإنجليزي.