رياضة

السعودية تستضيف نهائيات الجيل القادم للتنس ورقم قياسي للجوائز المالية

Tennis: Wimbledon
الجوائز المالية لنهائيات الجيل القادم للرجال زادت إلى مليوني دولار وهو رقم قياسي بالبطولة (رويترز)
24/8/2023

أعلن اتحاد لاعبي التنس للمحترفين -اليوم الخميس- أن السعودية ستستضيف نهائيات الجيل القادم للرجال، الخاصة باللاعبين تحت 21 عامًا، في نهاية الموسم في جدة بدءًا من العام الحالي حتى 2027.

وسينقل اتحاد المحترفين منافساته إلى السعودية لأول مرة، وستزيد قيمة الجوائز المالية إلى مليوني دولار، وهو رقم قياسي بالبطولة التي أقيمت لأول مرة في ميلانو في 2017.

وبدأ اتحاد المحترفين عملية تقييم للمدن الراغبة في استضافة البطولة في مارس/آذار الماضي.

وقال رئيس الاتحاد أندريا جاودينسي، في بيان "بطولات المحترفين عالمية، ومن المحوري استكشاف أسواق جديدة لتطوير اللعبة".

وأضاف "جلب نهائيات الجيل القادم إلى جدة فرصة لإلهام الجماهير، في منطقة تشمل عددًا هائلًا من الشبان، ولتوحيد الجماهير حول التنس. نهنئ جدة والاتحاد السعودي للتنس، ونتطلع للبناء على هذه البطولة لتحقيق نجاحات رائعة معًا".

وكشف جاودينسي -في وقت سابق هذا العام- عن وجود مناقشات إيجابية مع صندوق الاستثمار السعودي.

واستضافت دول عربية أخرى؛ مثل: قطر والإمارات بطولات للمحترفين، بينما احتضنت السعودية كأس الدرعية الاستعراضية.

المصدر : رويترز