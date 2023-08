السعودية تستضيف نهائيات الجيل القادم للتنس ورقم قياسي للجوائز المالية

أعلن اتحاد لاعبي التنس للمحترفين -اليوم الخميس- أن السعودية ستستضيف نهائيات الجيل القادم للرجال، الخاصة باللاعبين تحت 21 عامًا، في نهاية الموسم في جدة بدءًا من العام الحالي حتى 2027.

وسينقل اتحاد المحترفين منافساته إلى السعودية لأول مرة، وستزيد قيمة الجوائز المالية إلى مليوني دولار، وهو رقم قياسي بالبطولة التي أقيمت لأول مرة في ميلانو في 2017.

وبدأ اتحاد المحترفين عملية تقييم للمدن الراغبة في استضافة البطولة في مارس/آذار الماضي.

وقال رئيس الاتحاد أندريا جاودينسي، في بيان "بطولات المحترفين عالمية، ومن المحوري استكشاف أسواق جديدة لتطوير اللعبة".

وأضاف "جلب نهائيات الجيل القادم إلى جدة فرصة لإلهام الجماهير، في منطقة تشمل عددًا هائلًا من الشبان، ولتوحيد الجماهير حول التنس. نهنئ جدة والاتحاد السعودي للتنس، ونتطلع للبناء على هذه البطولة لتحقيق نجاحات رائعة معًا".

✨ Jeddah is next ✨

The world's top eight 21-and-under singles players are set to put their talents on display in a new city!

📍 Jeddah

📆 28 November – 2 December 2023#NextGenATPFinals pic.twitter.com/VfnBfnMkjs

— Next Gen ATP Finals (@nextgenfinals) August 24, 2023