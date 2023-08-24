اجتماع في برشلونة لإقناع الأمين جمال بتمثيل منتخب إسبانيا

أكدت صحيفة "ماركا" بدء الاتحاد الإسباني لكرة القدم تحركات جادة لإقناع اللاعب الشاب الأمين جمال (موهبة برشلونة) بتمثيل منتخب "لاروخا".

وأوضحت الصحيفة أن ممثلي الاتحاد الإسباني اجتمعوا خلال الساعات القليلة الماضية مع اللاعب وعائلته من أجل شرح الخطة المستقبلية المتعلقة به، وينتظرون رده النهائي لاستدعائه لقائمة المنتخب.

وفي أثناء خروجه من مطعم في برشلونة، قال تيتو بلانكو أحد مسؤولي الاتحاد الإسباني وكان من بين الذين التقوا اللاعب وعائلته، في وجود ديكو المدير الرياضي لبرشلونة، "إنه قرار مهم للغاية، ولكن يجب على اللاعب اتخاذه".

ومن المنتظر أن يعلن مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي، في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل، أسماء اللاعبين لمباراتي جورجيا وقبرص المقررتين يومي 8 و12 من الشهر ذاته، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا "يورو 2024" المقرر إقامتها في ألمانيا الصيف المقبل.

🇪🇦 Lamine Yamal sale del restaurante tras la comida con dos representantes de la RFEF. 📹 @marccnunezz pic.twitter.com/EPrLKq0rBL — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 23, 2023

وأشارت الصحيفة إلى أن تحركات الاتحاد الإسباني جاءت في الوقت الذي يمضي فيه نظيره المغربي قدما في سبيل إقناع اللاعبين الموهوبين المنتشرين في أوروبا ممن يملكون جذورا مغربية، خاصة الشباب، بتمثيل منتخب "أسود الأطلس"، وهو ما ينطبق على الأمين جمال.

وفي حال وافق اللاعب على خطط الاتحاد الإسباني، فإن لا فوينتي سيستدعيه في فترة التوقف الدولي المقبلة، وسيكون ذلك بعد شهرين فقط من بلوغه سن الـ16.

وفي هذا السياق، علّقت ماركا بأنها ستكون "حالة فريدة من نوعها، لأن أصغر لاعب مع منتخب إسبانيا هو غافي ولعب ضد إيطاليا بعمر 17 عاما و62 يوما".

يُذكر أن الأمين جمال كان قد مثّل منتخب إسبانيا في الفئات السنية الأصغر، إذ لعب 6 مباريات وسجل 3 أهداف مع منتخب تحت 15 عاما، كما ظهر في 4 مباريات وسجل هدفا مع منتخب تحت 16 عاما، في حين شارك في 10 مباريات وسجل 8 أهداف مع منتخب تحت 17 عاما، واحتل معه وصافة أوروبا.

What a goal by Lamine Yamal to give Spain the lead vs France in the semi-final! 🚀pic.twitter.com/kwqkwpZFkI — Barça Buzz (@Barca_Buzz) May 30, 2023

كذلك لعب مع منتخب تحت 23 عاما أولى مبارياته يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2022 أمام ألمانيا.

وخاض جمال أول مباراة رسمية مع برشلونة يوم 29 أبريل/نيسان الماضي ضد ريال بيتيس قبل شهرين من بلوغه سن الـ16 عاما، ثم شارك لأول مرة أساسيا مع برشلونة ضد قادش يوم 20 أغسطس/آب الجاري، ليكون أصغر لاعب يشارك في التشكيل الأساسي في الدوري الإسباني خلال القرن الـ21.

من جهتها، أكدت تقارير مغربية أن حراك مسؤولي الاتحاد الإسباني في ملف الأمين جمال يأتي من "أجل قطع الطريق على المنتخب المغربي"، بعد أن شرع الاتحاد المغربي في محاولاته لضم اللاعب إلى تشكيلة المدرب وليد الركراكي، وفق صحيفة "المنتخب".

وأكدت الصحيفة مؤخرا أن الجامعة الملكية (الاتحاد المغربي) تراقب وضعية اللاعب مع برشلونة، ولا تريد التخلي عنه بسهولة لكن الأمور معلّقة حاليا، كون اللاعب يريد التركيز في الوقت الحالي مع "البلوغرانا".

وأشارت إلى أن مسؤولي الاتحاد المغربي يرون أن الأمين جمال ما زال صغيرا وأمامه متسع من الوقت ليحدد هوية المنتخب الذي سيلعب له ومن أجل ذلك لا يخططون للضغط عليه أو استعجاله بل يفضّلون أن يختار الفريق عن قناعة ومن دون ضغوط.

يُذكر أن الأمين جمال وُلد يوم 13 يوليو/تموز 2007، في منطقة إيسبلوغاس دي يوبريغات وهي إحدى بلديات إقليم كتالونيا في برشلونة لوالد مغربي ووالدة من غينيا الاستوائية.