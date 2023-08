اجتماع في برشلونة لإقناع الأمين جمال بتمثيل منتخب إسبانيا

أكدت صحيفة "ماركا" بدء الاتحاد الإسباني لكرة القدم تحركات جادة لإقناع اللاعب الشاب الأمين جمال (موهبة برشلونة) بتمثيل منتخب "لاروخا".

وأوضحت الصحيفة أن ممثلي الاتحاد الإسباني اجتمعوا خلال الساعات القليلة الماضية مع اللاعب وعائلته من أجل شرح الخطة المستقبلية المتعلقة به، وينتظرون رده النهائي لاستدعائه لقائمة المنتخب.

وفي أثناء خروجه من مطعم في برشلونة، قال تيتو بلانكو أحد مسؤولي الاتحاد الإسباني وكان من بين الذين التقوا اللاعب وعائلته، في وجود ديكو المدير الرياضي لبرشلونة، "إنه قرار مهم للغاية، ولكن يجب على اللاعب اتخاذه".

ومن المنتظر أن يعلن مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي، في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل، أسماء اللاعبين لمباراتي جورجيا وقبرص المقررتين يومي 8 و12 من الشهر ذاته، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا "يورو 2024" المقرر إقامتها في ألمانيا الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن تحركات الاتحاد الإسباني جاءت في الوقت الذي يمضي فيه نظيره المغربي قدما في سبيل إقناع اللاعبين الموهوبين المنتشرين في أوروبا ممن يملكون جذورا مغربية، خاصة الشباب، بتمثيل منتخب "أسود الأطلس"، وهو ما ينطبق على الأمين جمال.

وفي حال وافق اللاعب على خطط الاتحاد الإسباني، فإن لا فوينتي سيستدعيه في فترة التوقف الدولي المقبلة، وسيكون ذلك بعد شهرين فقط من بلوغه سن الـ16.

وفي هذا السياق، علّقت ماركا بأنها ستكون "حالة فريدة من نوعها، لأن أصغر لاعب مع منتخب إسبانيا هو غافي ولعب ضد إيطاليا بعمر 17 عاما و62 يوما".

يُذكر أن الأمين جمال كان قد مثّل منتخب إسبانيا في الفئات السنية الأصغر، إذ لعب 6 مباريات وسجل 3 أهداف مع منتخب تحت 15 عاما، كما ظهر في 4 مباريات وسجل هدفا مع منتخب تحت 16 عاما، في حين شارك في 10 مباريات وسجل 8 أهداف مع منتخب تحت 17 عاما، واحتل معه وصافة أوروبا.

