مشكلة بنظام الصرف الصحي وراء إلغاء سباقات السباحة التجريبية لأولمبياد باريس 2024

قال مجلس مدينة باريس اليوم الأربعاء إن مشكلة في صمام بنظام الصرف الصحي في باريس من المرجح أن تكون وراء تلوث مياه نهر السين، مما أدى إلى إلغاء مسابقات السباحة بمنافسات الثلاثي التجريبية قبل أولمبياد باريس 2024.

وقال متحدث باسم المجلس إن نتائج التحقيق الذي أجرته السلطات أشارت إلى مشكلة في صمام للصرف الصحي بمنطقة تولبياك الشرقية قرب جسر ألكسندر التاريخي، حيث كان من المفترض أن يقام السباق مطلع الأسبوع الجاري.

وتقرر يوم الأحد الماضي إلغاء سباق السباحة في منافسات الثلاثي التجريبية قبل أولمبياد باريس العام المقبل بسبب انخفاض جودة المياه في نهر السين، في ثالث قرار من نوعه خلال الشهر الجاري.

وقال المنظمون في بيان إن "اختبارات جودة المياه لم تقدم الضمانات المطلوبة والمناسبة لإقامة منافسات السباحة".

وستتحول منافسات الثلاثي المختلط التجريبية إلى منافسات من لعبتين فقط، كما حدث في ثلاثي ذوي الاحتياجات الخاصة يوم السبت أيضا.

وتتضمن رياضة الثلاثي "ترياثلون"، 3 سباقات تبدأ بالسباحة ثم ركوب الدراجات وتنتهي بالجري.

وقرر المنظمون أيضا إلغاء كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة في باريس هذا الشهر، بعدما تسبب هبوط الأمطار بغزارة في انخفاض جودة المياه إلى أقل من الحد الأدنى الضروري للتنافس.

وتعمل باريس على رفع جودة المياه في نهر السين حتى يكون بوسعه استضافة منافسات للسباحة، كما حدث في ألعاب باريس عام 1900.