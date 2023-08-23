شاهد- مباراة مشبوهة في البرتغال بكرة الصالات تنتهي 60-صفر

تلقى فريق برتغالي يمارس لعبة كرة القدم داخل الصالات -المعروفة باسم "فوتسال"- عقوبة قاسية بعد خسارة "صادمة وغير طبيعية" مني بها في دوري الدرجة الأولى لمنطقة سانتاريم في البرتغال، وتحددت بموجبها هوية بطل المسابقة.

وخسر فريق بينافينتي أمام ماكاو بنتيجة صفر-60 في المباراة التي يعود تاريخ إقامتها للسابع من مايو/أيار الماضي، وهي النتيجة التي أهدت لقب البطولة بطريقة "غير متوقعة" للفريق الثاني الذي استفاد من فارق الأهداف.

PESADO: Benavente castigado com descida, desclassificação do campeonato distrital de Santarém 22-23 e multa de 300€, por perder 0-60 contra o Mação, que foi campeão. Benavente jogou com 3 atletas: 1 guardião e 2 futsalistas de campo nesse jogo em maio.pic.twitter.com/NEpiO8lfS3 — Cabine Desportiva (@CabineSport) August 22, 2023

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن فريق بينافينتي عوقب بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، بالإضافة إلى غرامة قدرها 300 يورو.

وأوضحت الصحيفة أن اتحاد كرة القدم في سانتاريم -المختص بهذه البطولة- فرض العقوبة على اعتبار أن نادي بينافينتي انتهك مادتين من اللائحة التأديبية، وهما المادة 69 والفقرة 2 من المادة 49.

وحسب اتحاد اللعبة، فإن نتيجة المباراة كانت "غير عادية" فضلا عن أن بينافينتي ظهر فيها بـ3 لاعبين فقط (حارس مرمى ولاعبين من الشباب)، زاعما أن تغيير موعد المباراة منع باقي اللاعبين من المشاركة فيها.

واستفاد ماكاو من هذه النتيجة العريضة جدا التي ساعدته في الفوز باللقب بفارق 33 هدفا عن فيتوريا دي سانتاريم الذي كان قبل تلك المباراة في صدارة الترتيب بفارق انتصار و27 هدفا.