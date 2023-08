بالفيديو.. أشهر 10 رياضيين في كل العصور

من أكثر المناظرات شيوعا في عالم الرياضة: من أعظم رياضي في كل العصور؟ ويكاد يكون من المستحيل تحديد قائمة محددة، وقد يكون من الأسهل اختيار قائمة الأشهر على الإطلاق، والتي ترتبط بالتأكيد بالأفضل بدرجة كبيرة.

وبناء على العديد من العوامل ومنها الجوائز والألقاب الرياضية الخاصة بهؤلاء النجوم، ومدى شعبيتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن وضع قائمة أقرب إلى المثالية للأشهر بينهم.

ووفقا للجماهير قد لا يكون هؤلاء هم الأفضل في مجال الإنجازات الرياضية، لكنهم محبوبون بدرجة جعلتهم الأشهر، وربما فاقت شهرتهم العالمية بعض من حققوا انتصارات وبطولات أكثر منهم.

وفيما يلي قائمة أشهر 10 رياضيين في كل العصور وفق موقع (غيف مي سبورت) "GiveMeSport" البريطاني:

10. كريستيانو رونالدو

بعض متابعي كرة القدم -وخاصة من عشاق ليونيل ميسي- سوف يتذمرون من رؤية رونالدو في هذه القائمة لكن النجم البرتغالي الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات وأفضل لاعب في العالم 3 مرات، وأفضل لاعب في أوروبا 3 مرات، والذي سجل خلال مسيرته 841 هدفا في 1172 مباراة، فرض نفسه من خلال سيطرته على وسائل التواصل الاجتماعي على الإطلاق.

يحظى رونالدو بأكبر عدد من المتابعين على إنستغرام بلغ 601 مليون وأكثر من 109 ملايين متابع على "إكس" (تويتر سابقا)، إنه حقا أحد أفضل اللاعبين على الإطلاق، وفي سن 38 عاما لا يزال يلعب مع النصر السعودي وفاز معه الأسبوع الماضي بالبطولة العربية للأندية.

9. محمد علي

أعظم وأشهر ملاكم بالوزن الثقيل، بل ورياضة الملاكمة على الإطلاق، ولا يستطيع حتى مايك تايسون أو تايسون فيوري الاعتراض على ذلك؛ بل إن الأول طالما أقر بهذه الحقيقة في الإعلام.

وأهم ما ميز علي الموهبة والقيادة والتصميم الذي قدمه على الحلبة وخارجها، من كفاحه من أجل قضايا السود والتفرقة العنصرية في أميركا، والتي كللت في عام 2012 بحصول بطل العالم للوزن الثقيل 8 مرات على وسام الحرية مع ميدالية الكونغرس الذهبية، وهو أعلى وسام مدني في الولايات المتحدة، ويمنح للذين قدموا إسهامات خاصة للمصالح القومية الأميركية، سواء في السلام العالمي أو الثقافي أو غيرها من المساعي الكبيرة العامة أو الخاصة.

ووصل محمد علي إلى درجة أنه أحد الشخصيات المؤثرة بشكل كبير في تشكيل العالم الذي نعيش فيه اليوم، إذ كان أحد القوى الدافعة الرئيسية للتغيير في القضايا الإنسانية والحقوق المدنية والحرية الدينية، وتم الاعتراف به باعتباره "بطل الحرية".

📽️ Michael Parkinson interviews Muhammad Ali in 1971 🥊 RIP Legends ♥️ pic.twitter.com/6dSI3qAGoa — The London Economic (@LondonEconomic) August 18, 2023

8. يوسين بولت

هو أسرع رجل على هذا الكوكب، كما أنه ليس سيئا في لعب كرة القدم أيضا، وهيمن بولت في سباقات العدو 100 و200 متر في ألعاب القوى في 3 دورات أولمبية متتالية (2008 و2012 و2016)، كما فاز بذهبية سباق 4 × 100 متر تتابع مرتين؛ وبلغ عدد ميدالياته الذهبية الأولمبية 8 ميداليات، إضافة إلى أنه صاحب الرقم القياسي العالمي في سباق 100 متر بوقت مذهل بلغ 9.58 ثوان منذ عام 2009 وحتى الآن.

وتحول بولت إلى أكثر من بطل أولمبي، إذ أصبح الأكثر شهرة في أم الألعاب التي يطلق عليها البعض "الألعاب الشهيدة" أيضا نظرا لقلة دخل أبطالها وضعف شهرتهم، وانهالت عليه عقود الرعاية وتتوسع شهرته حول العالم حتى أصبح ضيف شرف في كثير من الفعاليات والبطولات العالمية.

A history of the Men's 100m at the Olympics – the last four Games. 💯 Beijing 2008 ➡️🇯🇲 Usain Bolt ⏱️9.69

London 2012 ➡️🇯🇲 Usain Bolt ⏱️9.63

Rio 2016 ➡️🇯🇲 Usain Bolt ⏱️9.81

Tokyo 2020 ➡️🇮🇹 Lamont Marcell Jacobs ⏱️9.80#wabudapest23 | #WorldAthleticsChamps | #RoadToParis2024 pic.twitter.com/463F5xe9HK — The Olympic Games (@Olympics) August 20, 2023

7. توم برادي

قائمة إنجازات برادي والجوائز الفردية التي حصل عليها جعلته من أشهر وأبرز الرياضيين في أميركا، إذ فاز ببطولة "سوبر بول" 7 مرات، وهو رقم قياسي يصعب كسره، وحققه في مسيرة استمرت 20 عاما حتى اعتزاله مؤخرا.

شهرة برادي الطاغية في الولايات المتحدة جلبت له الكثير من عقود الرعاية مع أشهر العلامات الرياضية العالمية، ورفعت ثروته وفق التقارير إلى ربع مليار دولار أميركي جعلته أغنى لاعب في كرة القدم الأميركية.

وبعد اعتزاله أصبح شريكا في نادي برمنغهام سيتي الإنجليزي لكرة القدم.

6. ليبرون جيمس

يلقب بـ"الملك جيمس" ويُعتبر على نطاق واسع أحد أعظم اللاعبين في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة، لدرجة أنه يُقارن بمايكل جوردان في الجدال حول أعظم لاعب كرة سلة في العالم على الإطلاق.

إنجازات ليبرون جيمس ضخمة، ومنها أنه أصبح أفضل هدّاف في تاريخ الدوري للمحترفين، عندما حطم رقم كريم عبد الجبار البالغ 38.387 نقطة في فبراير/شباط الماضي، وهو الرقم الذي ظل صامدا 39 عاما، أي قبل ولادة جيمس.

كما سجل "الملك جيمس" -الذي يلعب حاليا لفريق لوس أنجلوس ليكرز- في عمر 38 عاما 10 آلاف كرة مرتدة و10 آلاف تمريرة حاسمة على وجه الخصوص، وهي أرقام قياسية يصعب على أي لاعب تحطيمها.

5. ليونيل ميسي

على غرار رونالدو، سيكون الكثير من مشجعي كرة القدم غاضبين من احتلال ميسي المرتبة الخامسة فقط بالنظر إلى إنجازاته في كرة القدم والوزن الهائل الذي يحمله اسمه. من لا يعرف اسم ليونيل ميسي؟ الفائز 7 مرات بالكرة الذهبية مع برشلونة والفائز باللقب المحلي 12 مرة مع العملاق الإسباني وباريس سان جيرمان، فاز ميسي بكل شيء.

يمكن القول إن دور ميسي الرائد في فوز الأرجنتين الأخير بكأس العالم 2022 في قطر قد جعله يسبق رونالدو بكثير، ويقلد إنجازات مواطنه الراحل الأسطورة دييغو مارادونا.





خاض النجم الأرجنتيني 1032 مباراة سجل خلالها 814 هدفا، وما زال يثري الملاعب بموهبته بعد انضمامه لفريق إنتر ميامي الأميركي، إذ حول دفة الفريق من الفشل في تحقيق أي فوز خلال 11 مباراة متتالية إلى سلسلة من الانتصارات بفضل أهدافه الحاسمة (سجل 10 أهداف في 7 مباريات) لتتوج جهوده بالفوز هذا الأسبوع بكأس الدوري.

4. روجر فيدرر

لا يزال فيدرر هو لاعب التنس الوحيد الذي فاز بـ5 ألقاب متتالية في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة وسجل رقما قياسيا بـ71 لقبا على الملاعب الصلبة، كما كان أول لاعب يفوز بـ20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى واللاعب الوحيد الذي فاز بلقبين من البطولات الأربع الكبرى 5 مرات متتالية.

الجوائز التي حصل عليها هي حقا جنونية، كما أن وداعه لرياضة التنس عندما لعب أمام رافائيل نادال في كأس لافر ألقى الضوء على حجم مسيرته. حتى إن منافسه الأول نادال بكى لاعتزاله، ولا يختلف اثنان على أن فيدرر الملقب بـ"مايسترو التنس" ترك فراغا كبيرا في عالم اللعبة.

8 years ago, in Cincinnati, Roger Federer unveiled the SABR (sneak attack by Roger)! 💥 His opponents were equally amazed and confused when he brought this out! 🪄 pic.twitter.com/QbxWwXEi1o — Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) August 14, 2023

3. بيليه

كثير من الناس يتكهنون بالوقت الذي أمضاه الأسطورة البرازيلي الراحل بيليه في كرة القدم وما إذا كانت إحصائياته دقيقة. في عام 2015 نشر بيليه تغريدة ذكر فيها أنه سجل 1283 هدفا خلال مسيرته اللامعة. كثير من الناس يناقشون ذلك لكن ما لا يستطيعون المجادلة بشأنه هو تأثيره الرائد على لعبة كرة القدم.

اخترع بيليه الكثير من المهارات والحيل والمراوغات التي تراها تتكرر من بعض أفضل المواهب في العالم اليوم. وبغض النظر عن عدد أهدافه فإن رقمه القياسي بالتتويج بكأس العالم 3 مرات لم يتكرر.





2. مايكل جوردان

إذا لم تكن على دراية بمسيرة مايكل جوردان فما عليك سوى مشاهدة الفيلم الوثائقي (الرقصة الأخيرة) "The Last Dance"، فهو الاسم الأول في معظم تصنيفات الأفضل في كرة السلة على مر العصور، حقق لقب الدوري الأميركي للمحترفين 6 مرات وشارك 14 مرة بفريق كل النجوم.

وحتى عندما يُقارن جوردان بليبرون جيمس، فالكفة تميل لجوردان الأفضل من الناحية الإحصائية، حيث بلغ متوسطه 3 نقاط إضافية في كل مباراة ولديه خزانة كؤوس أكبر بكثير.

وخلد الدوري الأميركي قفزته الشهيرة خلال تسجيل النقاط بجعلها أيقونة البطولة الأولى عالميا في اللعبة، كما أصبحت علامة تجارية مميزة حصد منها مليارات الدولارات.

Can watch Michael Jordan midrange jumpers all day long. A true work of art. 🔥 (Via: @HistoryJumpman) pic.twitter.com/2sgVPsxOzb — Timeless Sports (@timelesssports_) August 23, 2023

1. دييغو مارادونا

هذه القضية مطروحة للنقاش لكن إثبات أن الراحل مارادونا هو أكثر الرياضيين شعبية في كل العصور ليس بالأمر الصعب. لا تقترب حصيلة أهدافه من ميسي ورونالدو وبيليه، حيث سجل 338 هدفا فقط في أكثر من 600 مباراة بقليل، ولكن إذا قمنا بدمج "اختبار العين" التقليدي فإن مارادونا هو صاحب الصدارة بمهاراته وبراعته التي لا تضاهى في المراوغة وقدرته على تغيير اللعبة في لحظة ما؛ هو ما يجعله رائعا للغاية، ويعد هدفه الفردي ضد إنجلترا في كأس العالم 1986 مثالا بارزا على ذلك حتى أصبح أفضل هدف في تاريخ المونديال.

On this day in 1986, Diego Maradona scored the greatest goal in World Cup history. A memorable match in an Argentina win vs. England. The Goal of the Century. pic.twitter.com/DbqnpyZOyR — Roy Nemer (@RoyNemer) June 22, 2023

ورصيد مارادونا من الأهداف الإعجازية كبير وقدرته على جلب الانتصارات بمفرده لا تضاهى، فإذا كان ميسي شارك زملاءه بالمنتخب الأرجنتيني في حصد مونديال قطر، فإن مارادونا جلب وحده بمهاراته وأهدافه الحاسمة لقب مونديال المكسيك عام 1986، بداية بهدف اللمسة الواحدة أمام إيطاليا ومرورا بإبداعه ضد بلجيكا وإنجلترا وأخيرا هزيمته الماكينات الألمانية بالمباراة النهائية.





ولا ينسى جمهور كرة القدم كيف تغلب مارادونا على منافسيه رغم العنف المفرط الذي لعبوا به ضده، مما دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لإدخال تعديلات على قانون اللعبة بوجوب الطرد المباشر في حال مهاجمة المنافس من الخلف بطريقة عنيفة.

وبنفس الطريقة المذهلة حول مارادونا نابولي الإيطالي من فريق عادي إلى ناد يحصد البطولات حصدا خلال فترة ذهبية ارتدى فيها قميص نادي الجنوب من 1984 حتى 1991، حقق خلالها لقب الدوري الإيطالي لأول مرة في تاريخ النادي موسم 1986-1987، الذي فاز فيه بكأس الدوري الأوروبي أيضا وكأس إيطاليا، وكرر الإنجاز بحصد الدوري المحلي موسم 1989-1990، إضافة إلى كأس السوبر الإيطالي، ليخلد نابولي ذكراه ويطلق اسمه على ملعبه الرئيسي.

ESPECIAL Goles de Tiro Libre de Diego Armando Maradona al segundo palo en Napoli 🇮🇹⚽️#DiegoEterno #ElDiezPerfecto @sscnapoli @sscnapoliES pic.twitter.com/BUn8lC8d7U — El Diez Perfecto (@DiezPerfecto_10) August 21, 2023

ورغم وفاته في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2020 فإن شهرته الطاغية لا تزال تسيطر على مدينة نابولي والأرجنتين، إذ تجد صوره الضخمة مرسومة على الجدران وفي كل مكان، كما كان حاضرا بصوره أيضا في مدرجات مونديال قطر 2022.