إلزام الأندية الإنجليزية بتوفير أصناف معينة من الأطعمة للحكام أيام المباريات

كشف تقرير بريطاني أن لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أرسلت قائمة لكافة أندية "البريميرليغ" تحوي الأطعمة التي يجب أن تُقدم للحكام في يوم المباريات، ودعتها للالتزام التام بها.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن اللجنة بدأت تُولي النظام الغذائي للحكام أولوية كبيرة على غرار اللاعبين الذين يأخذون الأمر على محمل الجد للحفاظ على لياقتهم البدنية في أفضل مستوى وكذلك صحتهم الجسدية.

وأوضحت أن اللجنة أرسلت إلى أندية الدوري الإنجليزي قائمة بالطعام المطلوب توفيره للحكام توضح ما هو مسموح وما هو غير مسموح به في يوم المباراة، حيث تم تقسيمها إلى جزئين ما قبل اللقاء وما بعده، وتشمل كذلك المأكولات الساخنة والباردة.

وتضمنت قائمة المسموحات التي يمكن أن تُقدم قبل المباراة ألواحا معينة من الشوكولاتة وكذلك الفواكه مثل المانغو والكيوي بالإضافة إلى لبن الزبادي والسوشي.

أما ما بعد المباراة فتبدو القائمة أكثر شمولية حيث تضم الدجاج ولحم البقر والأسماك على اعتبار أنها تحتوي على نسبة عالية من البروتين، كما تشمل المأكولات المقلية السريعة والكاري وأطباق المعكرونة والبطاطا الحلوة والخُضار والسلطة وفطيرة السمك.

خيارات مستبعدة

على الجانب الآخر شملت القائمة الخيارات الأخرى التي يُنظر إليها على أنها غير صحية ولا يجب تقديمها للحكام مثل الشطائر والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف بالإضافة إلى المكسّرات على اعتبار أنها تستغرق وقتا أطول للهضم.

وحسب "ديلي ميل" فإن هذا الاقتراح جاء من قبل الحكم الإنجليزي السابق هوارد ويب الذي جعل لياقة الحكام وصحتهم أولوية بالنسبة له منذ توليه منصب رئيس لجنة الحكام، بالتعاون مع طبيب مانشستر يونايتد السابق ستيف ماكنالي.

وأدار ويب مئات المباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز في الفترة من عام 2003 حتى 2014 فيما عمل ماكنالي في وظيفته طبيبا لمانشستر يونايتد لمدة 5 سنوات بدأت عام 2006.

وعمل ماكنالي مع مجموعة من المختصين في الشأن الرياضي من أجل الوصول لنتيجة محددة مفادها وجوب تناول الحكام الأطعمة المناسبة في يوم المباراة من أجل التأكد من اعتنائهم بحالتهم الصحية.

وترى الصحيفة في الأمر أنه منطقي للغاية على اعتبار أن الحكام يركضون ما يزيد عن 12 كيلومترا في بعض المباريات.