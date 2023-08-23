أكثر 10 لاعبين فوزا بالبطولات في تاريخ كرة القدم

تضم قائمة اللاعبين الأكثر فوزا بالبطولات في تاريخ كرة القدم 6 نجوم سبق لهم الدفاع عن ألوان نادي برشلونة الإسباني، ويتقاسم الصدارة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي ونجم برازيلي.

حتى وقت قريب كان ميسي يحتل المركز الثاني في تلك القائمة، قبل أن يقود فريقه الجديد إنتر ميامي الأميركي لحصد باكورة ألقابه بعد الفوز ببطولة كأس الدوريات التي يتنافس عليها فرق من المكسيك والولايات المتحدة.

Out of this WORLD. 💫 Take a bow, Leo Messi. pic.twitter.com/qm90VJtVbc — Major League Soccer (@MLS) August 20, 2023

وبهذا اللقب رفع ميسي رصيده من الألقاب والبطولات إلى 44 حققها مع 3 أندية ومنتخب الأرجنتين.

وفي السطور التالية نلقي نظرة على أكثر 10 لاعبين تحقيقا للألقاب الجماعية في تاريخ كرة القدم.

1- ليونيل ميسي (44 بطولة)

يواصل النجم الأرجنتيني ليونيل مسيرته الحافلة بالألقاب التي بدأت مع برشلونة في عام 2004 مرورا بباريس سان جيرمان وإنتر ميامي وكذلك منتخب الأرجنتين.

مع برشلونة فاز ميسي بالدوري الإسباني (10) مرات وكأس ملك إسبانيا (7) وكأس السوبر الإسباني (8) ودوري أبطال أوروبا (4) وكأس السوبر الأوروبي (3) وكأس العالم للأندية (3)، ومع سان جيرمان فاز بالدوري الفرنسي (2) وكأس السوبر الفرنسي (1) قبل أن يضيف لقبا جديدا مع فريقه الحالي إنتر ميامي وهو كأس الدوريات (1).

ومع منتخب الأرجنتين فاز ميسي بكأس العالم 2022 في قطر (1) وكوبا أميركا (1) وكأس فيناليسيما "السوبر الأوروبي اللاتيني" (1) وكأس العالم للشباب تحت 20 عاما في 2005 (1) وذهبية دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بكين 2008 (1).

2- داني ألفيش (44 بطولة)

تنقّل الظهير البرازيلي في العديد من كبار الأندية الأوروبية حقق معها العديد من الألقاب بالإضافة إلى مسيرته الدولية الناجحة التي جمع خلالها 44 بطولة.

فاز ألفيش مع إشبيلية بالدوري الأوروبي (2) وكأس ملك إسبانيا (1) وكأس السوبر الإسباني (1) وكأس السوبر الأوروبي (1)، ثم مع برشلونة بالدوري الإسباني (6) وكأس الملك (4) وكأس السوبر الإسباني (4) ودوري أبطال أوروبا (3) وكأس السوبر الأوروبي (3) وكأس العالم للأندية (3)، ومع باريس سان جيرمان توج بالدوري الفرنسي (2) وكأس السوبر الفرنسي (2) كأس فرنسا (1) وكأس الرابطة الفرنسية (1)، ومع يوفنتوس الدوري الإيطالي (1) وكأس إيطاليا (1).

ومع منتخب البرازيل تُوج ألفيش بكوبا أميركا (2) وكأس القارات (2) وذهبية دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 (1) وكأس العالم للشباب تحت 20 عاما في 2003 (1)، أما محليا فقد فاز في بلاده مع فريق باهيا ببطولة كوبا دو نورديست (1) ومع ساو باولو ببطولة باوليستا (1).

3- أندريس إنييستا (39 بطولة)

انضم "الرسام" لاعبا لنادي الإمارات الإماراتي مؤخرا بعد فسخ عقده مع فريق فيسيل كوبي الياباني، وطوال مسيرته فاز بـ37 بطولة.

مع برشلونة فاز إنييستا بالدوري الإسباني (9) وكأس ملك إسبانيا (7) وكأس السوبر الإسباني (6) ودوري أبطال أوروبا (4) وكأس السوبر الأوروبي (3) وكأس العالم للأندية (3)، ومع فيسيل كوبي أصبح إنييستا بطلا لكأس اليابان (1) والسوبر الياباني (1).

أما مع منتخب إسبانيا ففاز بكأس العالم 2010 (1) وبكأس أوروبا 2008 و2012 (2) بالإضافة إلى كأس أوروبا للشباب تحت 17 عاما و19 عاما في 2001 و2002 (2).

4- حسام عاشور (37 بطولة)

رحل اللاعب المصري عن صفوف الأهلي في عام 2020 بعد أن ارتدى القميص الأحمر طوال 16 موسما حقق خلالها 37 لقبا هي الدوري المصري (13) وكأس مصر (4) وكأس السوبر المصري (8) ودوري أبطال أفريقيا (6) وكأس السوبر الأفريقي (5) والكونفدرالية الأفريقية (1).

5- ماكسويل (37 بطولة)

على الرغم من عدم شهرة الظهير البرازيلي فإن ذلك لا يقصيه من كونه واحدا من أكثر اللاعبين تتويجا بالبطولات برصيد 37 بطولة.

وتُوج ماكسويل مع أياكس أمستردام بالدوري الهولندي (2) وكأس هولندا (1) وكأس السوبر الهولندي (3)، ومع برشلونة بالدوري الإسباني (2) وكأس ملك إسبانيا (1) وكأس السوبر الإسباني (3) ودوري أبطال أوروبا (1) وكأس السوبر الأوروبي (2) وكأس العالم للأندية (2)، أما مع إنتر ففاز بالدوري الإيطالي (3) والسوبر الإيطالي (1)، وعزز رصيده من الألقاب مع باريس سان جيرمان من خلال الدوري الفرنسي (4) وكأس فرنسا (3) وكأس الرابطة الفرنسية (4) وكأس السوبر الفرنسي (4)، ولقب وحيد في الدوري البرازيلي مع كروزيرو.

6- جيرارد بيكيه (37 بطولة)

اعتزل بيكيه كرة القدم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 وقد دافع عن ألوان أندية برشلونة وريال سرقسطة ومانشستر يونايتد حقق مع اثنين منها بالإضافة لمنتخب بلاده 37 بطولة.

مع مانشستر يونايتد فاز بيكيه بالدوري الإنجليزي الممتاز (1) وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (1) وكأس الدرع الخيرية "السوبر الإنجليزي" (1) ودوري أبطال أوروبا (1).

وبعد عودته إلى برشلونة فاز ببطولات الدوري الإسباني (8) وكأس ملك إسبانيا (7) وكأس السوبر الإسباني (6) ودوري أبطال أوروبا (3) وكأس العالم للأندية (3) وكأس السوبر الأوروبي (3).

وعلى الصعيد الدولي فاز مع منتخب إسبانيا بكأس أوروبا 2012 (1) وكأس العالم 2010 (1) وكأس أوروبا تحت 19 عاما في عام 2006 (1).

7- ريان غيغز (36 بطولة)

يُنظر إلى النجم الويلزي المعتزل على أنه واحد من أساطير نادي مانشستر يونايتد الذي حقق معه جميع ألقابه الـ36.

تُوج غيغز بالدوري الإنجليزي الممتاز (13) وهو رقم قياسي بالنسبة للاعبين وكأس الدرع الخيرية "السوبر الإنجليزي" (10) وكأس الاتحاد الإنجليزي (4) وكأس رابطة الأندية المحترفة (4) ودوري أبطال أوروبا (2) وكأس العالم للأندية (1) وكأس السوبر الأوروبي (1) وكأس الإنتركونتيننتال (1).

8- سيرجيو بوسكيتس (35 بطولة)

رحل بوسكيتس عن برشلونة بعد 15 موسما بقميص النادي الكتالوني ولحق بزميله السابق ميسي إلى إنتر ميامي في صيف عام 2023 ليرفع رصيد ألقابه إلى 36 حتى الآن.

تُوج بوسكيتس مع برشلونة بالدوري الإسباني (9) وكأس ملك إسبانيا (7) وكأس السوبر الإسباني (7) ودوري أبطال أوروبا (3) وكأس السوبر الأوروبي (3) وكأس العالم للأندية (3)، ومع إنتر ميامي بكأس الدوريات (1) وعلى الصعيد الدولي فاز مع منتخب إسبانيا بكأس العالم 2010 (1) وكأس الأمم الأوروبية يورو 2012.

9- كيني دالغليش (35 بطولة)

في الفترة ما بين أعوام 1969 و 1990 دافع دالغليش عن قميص فريقي ليفربول وسيلتيك وحصد معهما 35 بطولة، مع ليفربول فاز بالدوري الإنجليزي (8) والدرع الخيرية (7) وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية (4) ودوري أبطال أوروبا (3) وكأس الاتحاد الإنجليزي (2) وكأس السوبر الأوروبي (1)، أما مع سيلتيك فتُوج بالدوري الأسكتلندي (4) وكأس أسكتلندا (4) وكأس السوبر الأسكتلندي (1).

10- كريستيانو رونالدو (34 بطولة)

بدأ النجم البرتغالي مسيرته الاحترافية مع سبورتنغ لشبونة في عام 2002 والآن يدافع عن ألوان النصر السعودي الذي قاده للتتويج بلقب بطولة الأندية العربية مؤخرا، لكنها مسابقة غير رسمية، علما أن مجموع بطولاته السابقة تصل إلى 34.

فاز كريستيانو مع سبورتنغ لشبونة بكأس السوبر البرتغالي فقط ومع مانشستر يونايتد بألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز (3) وكأس رابطة الأندية المحترفة (2) وكأس الدرع الخيرية "السوبر الإنجليزي" (2) وكأس الاتحاد الإنجليزي (1) ودوري أبطال أوروبا (1) وكأس العالم للأندية (1).

THREAD: Cristiano Ronaldo Champions League moments 🖐️#UCL pic.twitter.com/AfgFdUxGVX — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 5, 2023

أما مع ريال مدريد فحصد دوري الأبطال (4) والدوري الإسباني (2) وكأس ملك إسبانيا (2) وكأس السوبر الإسباني (2) كأس السوبر الأوروبي (3) وكأس العالم للأندية (3)، ومع يوفنتوس حصد ألقاب الدوري الإيطالي (2) وكأس السوبر الإيطالي (2) وكأس إيطاليا (1)، أما دوليا ففاز بكأس أوروبا (1) ودوري الأمم الأوروبية (1).