حصد 44 بطولة.. ما اللقب الوحيد الذي أخفق ميسي في تحقيقه طوال مسيرته؟

لم يتوقف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن تحقيق الألقاب الجماعية حتى مع وصوله إلى إنتر ميامي الأميركي، الفريق الذي يراه كثيرون ناديًا متواضعًا بلا تاريخ يُذكر (تأسس في 2018).

ومع ذلك كان ميسي سببًا مباشرًا في تتويج الفريق بأول ألقابه على الإطلاق، بعدما قاده للفوز على ناشفيل بركلات الترجيح 10-9 بعد التعادل على مدار 90 دقيقة بنتيجة 1-1 في نهائي بطولة كأس الدوريات، وكل ذلك في أقل من شهر من أول مباراة له مع فريقه الجديد.

وعلى الصعيد الشخصي، رفع ميسي رصيده من الألقاب الجماعية إلى 44 بطولة، ومع ذلك فإن هناك بطولة واحدة استعصت على النجم الأرجنتيني طوال مسيرته الاحترافية، التي بدأت مع برشلونة في 2004، وفق ما ذكر موقع "سبورت بايبل" البريطاني.

🐐 RECORD: Lionel Messi on 44 trophies: 🇦🇷 Argentina:

1 World Cup

1 Copa America

1 Finalissima

1 U20 World Cup

1 Olympic Gold 🇪🇸 Barcelona:

10 La Liga

7 Copa del Rey

8 Supercopa

4 UEFA Champions League

3 Club World Cups

3 UEFA Super Cups 🇫🇷 PSG:

2 Ligue 1

1 Trophé des… pic.twitter.com/2qJK8Qg16a — Roy Nemer (@RoyNemer) August 20, 2023

وعلى مدار موسمين مع باريس سان جيرمان الفرنسي أخفق "البرغوث" في التتويج ببطولة كأس فرنسا بعد الخروج أمام نيس (6-5 بركلات الترجيح)، مع المدرب ماوريسيو بوكيتينو، ثم أولمبيك مارسيليا (2-1)، مع المدرب كريستوف غالتييه في موسمي 2021-2022 و2022-2023 على التوالي، وذلك من الدور ثمن النهائي.

وقبل وصول ميسي إلى عاصمة الأنوار تُوّج باريس بستة ألقاب لكأس فرنسا في المواسم السبعة السابقة، لكن اللقب غاب عن خزائنه خلال فترة "البرغوث" القصيرة، وما دون ذلك فاز ليو بلقب الدوري الفرنسي مرتين، وكأس السوبر الفرنسي مرة واحدة.

وسبق ذلك تحقيق ميسي لـ35 بطولة محلية وقارية وعالمية مع برشلونة؛ وهي: الدوري الإسباني 10 مرات، وكأس ملك إسبانيا 7 مرات، وكأس السوبر الإسباني 8 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، ومثلها في كأس العالم للأندية، ما يعني أن النجم الأرجنتيني فاز بكل الألقاب الممكنة مع النادي الكتالوني.

كما تُوّج بألقاب كلّ البطولات التي دافع فيها عن قميص منتخب الأرجنتين؛ وهي: كأس العالم 2022 في قطر، وكوبا أميركا مرة واحدة، وكأس فيناليسيما "السوبر الأوروبي اللاتيني" مرة، وكأس العالم للشباب تحت 20 عامًا في 2005 مرة واحدة، وكذلك الميدالية الذهبية لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية بكين 2008 مرة أيضًا.

🎙 ليو #ميسي: "هدفي المفضل هو ذلك الذي سجلته بضربة رأسية في نهائي دوري الأبطال ضد مانشستر يونايتد في روما" 👍 🙌 ما رأيكم؟ 🤔 pic.twitter.com/7sNZAqweKL — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) October 9, 2019

وعلى المستوى الفردي حقق ميسي العديد من الجوائز الفردية ؛أبرزها على الإطلاق الكرة الذهبية التي تُمنح لأفضل لاعب في العالم سنويًا، من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، حيث إنه فاز بها 7 مرات (رقم قياسي).

ولم يفُزْ ميسي بعدُ بجائزة القدم الذهبية التي تُمنح للاعبين ممن هم أكبر من 28 عامًا، وبدأ توزيعها قبل 20 عامًا، ومن شروطها: أن اللاعب يفوز بها مرة واحدة فقط، بينما حققها لاعبون بارزون؛ مثل: روبرت ليفاندوفسكي، وكريستيانو رونالدو، ورونالدينيو، ومحمد صلاح.