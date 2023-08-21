مانشستر يونايتد يقرر رحيل غرينوود رغم تبرئته من مزاعم الاغتصاب

قال نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين إن مهاجمه ميسون غرينوود سيغادر أولد ترافورد بعد تحقيق في مزاعم قيامه بمحاولة اغتصاب تمت تبرئته منها.

وتم اتهام غرينوود، الذي أوقفه يونايتد في يناير/كانون الثاني 2022 بعدما تم تداول دعاوى ضده عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بمحاولة الاغتصاب والاعتداء في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكان من المقرر أن يمثل أمام المحكمة يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ولكن تم إسقاط جميع التهم الجنائية الموجهة إليه في فبراير/شباط الماضي.

وقال النادي في بيان "كل المعنيين بمن فيهم ميسون أدركوا الصعوبات التي يواجهها في استئناف مسيرته مع مانشستر يونايتد. لذلك تم الاتفاق بشكل متبادل على أنه سيكون من الأنسب له القيام بذلك بعيدا عن أولد ترافورد، وسنعمل الآن مع ميسون للوصول لهذه النتيجة".

وفي بيان لوسائل الإعلام البريطانية، قال غرينوود إنه "ارتكب أخطاء"، مضيفا "لم أفعل الأشياء التي تم اتهامي بها. كان قرار اليوم جزءا من عملية تشاركية بيني وبين مانشستريونايتد وعائلتي".

وتابع اللاعب الإنجليزي "أفضل قرار بالنسبة لنا جميعا هو أن أواصل مسيرتي الكروية بعيدا عن أولد ترافورد، حتى لا يكون وجودي مصدر إلهاء للنادي".