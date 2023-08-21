كرة القدم للرجال في مقابل السيدات.. بِم تخبرنا الأرقام؟

فازت إسبانيا على إنجلترا 1-صفر أمس الأحد في نهائي كأس العالم لكرة القدم للسيدات، حيث لعبت الدولتان الأوروبيتان، الأفضل على صعيد الرياضة واللتان تمتلكان أقوى بطولات الدوري المحلي، وجها لوجه في النهائي.

شهدت بطولة كأس العالم للسيدات، التي بدأت في عام 1991، تسع نسخ حتى الآن. في المقابل، أقيمت 22 نسخة حتى الآن من كأس العالم للرجال التي بدأت في عام 1930.

وفيما يلي مقارنة بين كرة القدم للرجال والسيدات على مر تاريخهما بعد نهاية كأس العالم 2023: