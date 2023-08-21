كشف المنظمون اليوم الاثنين عن جدول مباريات بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم المقررة في قطر مطلع 2024، بعد التعديلات التي أجريت، وأبرزها اعتماد ملعب لوسيل لاستضافة مباراتي الافتتاح والنهائي في البطولة.

وتقام البطولة في الفترة من 12 يناير/كانون الثاني حتى 10 فبراير/شباط من العام المقبل، على 9 ملاعب من بينها 7 استضافت مباريات كأس العالم 2022 في قطر.

ويشهد ملعب لوسيل (استضاف نهائي مونديال قطر) مباراة الافتتاح، وهي التي يواجه فيها منتخب قطر المضيف وحامل اللقب نظيره اللبناني في الساعة 7 مساءً بتوقيت الدوحة، كما ستلعب فيه مباراة النهائي، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للملعب 88 ألف مقعد.

وإلى جانب ملعب لوسيل تحتضن ستة ملاعب مونديالية أخرى مباريات كأس آسيا، هي ملاعب: البيت، الجنوب، الثمامة، أحمد بن علي، المدينة التعليمية، وملعب خليفة الدولي، إضافة إلى ملعبي جاسم بن حمد وملعب عبد الله بن خليفة.

Iconic Lusail Stadium set to host opening and final matches of AFC #AsianCup2023! For full match schedule details, click on link in bio! pic.twitter.com/gMjTjPSl7V — AFC Asian Cup Qatar 2023 (@Qatar2023en) August 21, 2023

ويشارك 24 منتخبا في كأس آسيا تم تقسيمها إلى 6 مجموعات، وستشهد البطولة ما يصل إلى 3 مباريات يوميا خلال مرحلة المجموعات.

وبفضل تقارب المسافات بين الملاعب في دولة قطر، سيحظى المشجعون بفرصة استثنائية لحضور أكثر من مباراة خلال اليوم، كما تتيح هذه الميزة للمشجعين القادمين من خارج الدولة البقاء في مكان واحد طوال فترة إقامة البطولة على غرار ما حدث في مونديال قطر الذي لقي إشادة العالم.

وفيما يلي جدول مباريات كأس آسيا 2023 في قطر:

12 يناير/كانون الثاني:

(19:00) قطر – لبنان (المجموعة الأولى) ملعب لوسيل.

13 يناير/كانون الثاني:

(14:30) أستراليا – الهند (المجموعة الثانية) ملعب أحمد بن علي.

(17:30) الصين – طاجيكستان (المجموعة الأولى) ملعب عبد الله بن خليفة.

(20:30) أوزبكستان – سوريا (المجموعة الثانية) ملعب جاسم بن حمد.

14 يناير/كانون الثاني:

(14:30) اليابان – فيتنام (المجموعة الرابعة) ملعب الثمامة.

(17:30) الإمارات – هونغ كونغ (المجموعة الثالثة) ملعب خليفة الدولي.

(20:30) إيران – فلسطين (المجموعة الثالثة) ملعب المدينة التعليمية.

15 يناير/كانون الثاني:

(14:30) كوريا الجنوبية – البحرين (المجموعة الخامسة) ملعب جاسم بن حمد.

(17:30) إندونيسيا – العراق (المجموعة الرابعة) ملعب أحمد بن علي.

(20:30) ماليزيا – الأردن (المجموعة الخامسة) ملعب الجنوب.

16 يناير/كانون الثاني:

(17:30) تايلاند – قيرغيزستان (المجموعة السادسة) ملعب عبد الله بن خليفة.

(20:30) السعودية – عمان (المجموعة السادسة) ملعب خليفة الدولي.

17 يناير/كانون الثاني:

(14:30) لبنان – الصين (المجموعة الأولى) ملعب الثمامة.

(17:30) طاجيكستان – قطر (المجموعة الأولى) ملعب البيت.

18 يناير/كانون الثاني:

(14:30) سوريا – أستراليا (المجموعة الثانية) ملعب جاسم بن حمد.

(17:30) الهند – أوزبكستان (المجموعة الثانية) ملعب أحمد بن علي.

(20:30) فلسطين – الإمارات (المجموعة الثالثة) ملعب الجنوب.

19 يناير/كانون الثاني:

(14:30) العراق – اليابان (المجموعة الرابعة) ملعب المدينة التعليمية.

(17:30) فيتنام – إندونيسيا (المجموعة الرابعة) ملعب عبد الله بن خليفة.

(20:30) هونغ كونغ – إيران (المجموعة الثالثة) ملعب خليفة الدولي.

20 يناير/كانون الثاني:

(14:30) الأردن – كوريا الجنوبية (المجموعة الخامسة) ملعب الثمامة.

(17:30) البحرين – ماليزيا (المجموعة الخامسة) ملعب جاسم بن حمد.

21 يناير/كانون الثاني:

(17:30) عمان – تايلاند (المجموعة السادسة) ملعب عبد الله بن خليفة.

(20:30) قيرغيزستان – السعودية (المجموعة السادسة) ملعب خليفة الدولي.

22 يناير/كانون الثاني:

(18:00) طاجيكستان – لبنان (المجموعة الأولى) ملعب جاسم بن حمد.

(18:00) قطر – الصين (المجموعة الأولى) ملعب خليفة الدولي.

23 يناير/كانون الثاني:

(14:30) سوريا – الهند (المجموعة الثانية) ملعب البيت.

(14:30) أستراليا – أوزبكستان (المجموعة الثانية) ملعب الجنوب.

(18:00) هونغ كونغ – فلسطين (المجموعة الثالثة) ملعب عبد الله بن خليفة.

(18:00) إيران – الإمارات (المجموعة الثالثة) ملعب المدينة التعليمية.

24 يناير/كانون الثاني:

(14:30) اليابان – إندونيسيا (المجموعة الرابعة) ملعب الثمامة.

(14:30) العراق – فيتنام (المجموعة الرابعة) ملعب جاسم بن حمد.

25 يناير/كانون الثاني:

(14:30) كوريا الجنوبية – ماليزيا (المجموعة الخامسة) ملعب الجنوب.

(14:30) الأردن – البحرين (المجموعة الخامسة) ملعب خليفة الدولي.

(18:00) قيرغيزستان – عمان (المجموعة السادسة) ملعب عبد الله بن خليفة.

(18:00) السعودية – تايلاند (المجموعة السادسة) ملعب المدينة التعليمية.

ثمن النهائي:

28 يناير/كانون الثاني:

(14:30) متصدر المجموعة الثانية – ثالث الأولى أو الثالثة أو الرابعة (المباراة رقم 37) ملعب جاسم بن حمد.

(19:00) ثاني المجموعة الأولى – ثاني المجموعة الثالثة (المباراة رقم 38) ملعب أحمد بن علي.

29 يناير/كانون الثاني:

(14:30) متصدر المجموعة الرابعة – ثالث الثانية أو الخامسة أو السادسة (المباراة رقم 39) ملعب خليفة الدولي.

(19:00) متصدر المجموعة الأولى – ثالث الثالثة أو الرابعة أو الخامسة (المباراة رقم 40) ملعب البيت.

30 يناير/كانون الثاني:

(14:30) ثاني المجموعة الثانية – ثاني السادسة (المباراة رقم 41) ملعب الجنوب.

(19:00) متصدر المجموعة السادسة – ثاني الخامسة (المباراة رقم 42) ملعب المدينة التعليمية.

31 يناير/كانون الثاني:

(14:30) متصدر المجموعة الخامسة – ثاني الرابعة (المباراة رقم 43) ملعب الثمامة.

(19:00) متصدر المجموعة الثالثة – ثالث الأولى أو الثانية أو السادسة (المباراة رقم 44) ملعب عبد الله بن خليفة.

ربع النهائي:

2 فبراير/شباط:

(14:30) الفائز في المباراة رقم 38 – الفائز في المباراة رقم 39 (المباراة رقم 45) ملعب أحمد بن علي.

(18.30) الفائز في المباراة رقم 37 – الفائز في المباراة رقم 42 (المباراة رقم 46) ملعب الجنوب.

3 فبراير/شباط:

(14:30) الفائز في المباراة رقم 44 – الفائز في المباراة رقم 43 (المباراة رقم 47) ملعب المدينة التعليمية

(18:30) الفائز في المباراة رقم 40 – الفائز في المباراة رقم 41 (المباراة رقم 48) ملعب البيت.

نصف النهائي:

6 فبراير/شباط:

(18:00) الفائز في المباراة رقم 45 – الفائز في المباراة رقم 46 (المباراة رقم 49) ملعب أحمد بن علي.

7 فبراير/شباط:

(18:00) الفائز في المباراة رقم 47 – الفائز في المباراة رقم 48 (المباراة رقم 50) ملعب الثمامة.

المباراة النهائية:

10 فبراير/شباط:

(18:00) الفائز في المباراة رقم 49 – الفائز في المباراة رقم 50 ملعب لوسيل.

قطر تعد بالنسخة الأفضل لكأس آسيا

وقال جاسم عبد العزيز الجاسم، الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا قطر 2023، "يسرنا استضافة البطولة الآسيوية للمرة الثالثة على أرض قطر. نحن على ثقة بأن كأس آسيا قطر 2023، ستكون النسخة الأفضل التي يتم تنظيمها حتى الآن، كما سيشهد جدول المباريات عددًا من المنافسات الرائعة التي تتصاعد فيها أجواء الحماسة والإثارة بين عدد من أشهر المنتخبات في آسيا".

وأضاف "نترقب بكثير من الحماس عودة أجواء كرة القدم العالمية إلى الملاعب في قطر، وامتلاء مدرجاتها بالمشجعين الشغوفين بعالم الساحرة المستديرة، والذين سيقصدون الدولة من شتى أنحاء القارة لحضور مباريات الحدث الرياضي المرموق."

وكانت قطر قد استضافت كأس آسيا في عامي 1988 و2011، وتوجت باللقب في 2019 في النسخة التي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة.