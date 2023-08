جدول مباريات كأس آسيا 2023 في قطر

كشف المنظمون اليوم الاثنين عن جدول مباريات بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم المقررة في قطر مطلع 2024، بعد التعديلات التي أجريت، وأبرزها اعتماد ملعب لوسيل لاستضافة مباراتي الافتتاح والنهائي في البطولة.

وتقام البطولة في الفترة من 12 يناير/كانون الثاني حتى 10 فبراير/شباط من العام المقبل، على 9 ملاعب من بينها 7 استضافت مباريات كأس العالم 2022 في قطر.

ويشهد ملعب لوسيل (استضاف نهائي مونديال قطر) مباراة الافتتاح، وهي التي يواجه فيها منتخب قطر المضيف وحامل اللقب نظيره اللبناني في الساعة 7 مساءً بتوقيت الدوحة، كما ستلعب فيه مباراة النهائي، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للملعب 88 ألف مقعد.

وإلى جانب ملعب لوسيل تحتضن ستة ملاعب مونديالية أخرى مباريات كأس آسيا، هي ملاعب: البيت، الجنوب، الثمامة، أحمد بن علي، المدينة التعليمية، وملعب خليفة الدولي، إضافة إلى ملعبي جاسم بن حمد وملعب عبد الله بن خليفة.

