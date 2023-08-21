بالفيديو.. موسى التعمري أول هداف أردني بالدوري الفرنسي

أصبح لاعب المنتخب الأردني والمحترف بفريق مونبلييه الفرنسي موسى التعمري أول هداف أردني في الدوري الفرنسي بعد تسجيله هدفين في مرمى ليون السبت، الأمر الذي قوبل باحتفاء أردني وعربي ودولي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعلن حساب الدوري الفرنسي باللغة العربية السبت على منصة "إكس" (تويتر سابقا) حصول التعمري على توصيف أول هداف أردني في الدوري الفرنسي بعد تسجيله في مرمى ليون في مباراة انتهت بفوز مونبلييه 4-1.

وأثنى حساب الدوري الفرنسي على التعمري بعدة كلمات باللهجة الأردنية، حيث نشر صورا له ودوّن عليها عبارات "كشخة، إيش يا معلم، ديروا بالكم موسى بيك هنا".

أصبح موسى التعمري أول لاعب أردني يسجل هدفًا في البطولة الفرنسية! 🇯🇴⚽️ ⚠️ سجل 103 لاعبًا من جنسيات مختلفة هدفًا واحدًا على الأقل في #الدوري_الفرنسي منذ موسم 1947/48 🗺️#ليون_مونبلييه 1 – 4 pic.twitter.com/LiCthBsIEI — الدوري الفرنسي (@Ligue1_Arab) August 19, 2023

ونشر التعمري عبر حسابه في إنستغرام صورتين له أثناء الاحتفال بالهدفين معلقا عليها "الحمد لله"، في حين احتفى به أردنيون ومحللون رياضيون عرب، واصفين إياه بـ"النشمي العالمي".

وأشاد ولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله الثاني بمهارة التعمري بنشره الهدف عبر حسابه على إنستغرام، ودوّن عليه "التعمري"، مع إضافة العلم الأردني.

ورد التعمري على تهنئة ولي العهد قائلا "ممتن جدا لهذه اللحظة التي يجمعنا بها حب الأردن، لك كل الحب مني على هذه اللفتة الرائعة التي عززت في نفسي مسؤولية أكبر، دائما نجدك معنا وداعما لنا".

وعلق المحلل الرياضي طلحة أحمد عبر حسابه في منصة "إيكس" قائلا "ولدنا اللي رافع رأسنا موسى التعمري يسجل مش هدف! هدفين وفي مرمى مين؟ في مرمى ليون الفرنسي، مبروك البداية الرائعة يا موسى".

🇯🇴 Les premiers mots en @Ligue1UberEats de Moussa Al-Tamari, auteur d'une prestation XXL ce soir (2 buts) avec le @MontpellierHSC.#OLMHSC pic.twitter.com/EZ2yRPytEO — Prime Video Sport France (@PVSportFR) August 19, 2023

وغرد الصحفي عمر الدهامشة "يستحق موسى التعمري منا الكثير من الدعم، ونحن على يقين أن التشجيعات تسجل في رصيده، نتمنى للنشمي مزيداً من التألق مع ناديه مونبلييه، وسنكون معك ومن مشجعي أي ناد آخر أفضل تنتقل له، النشمي العالمي".

وقال المحلل الرياضي ماجد الشيباني "بعد 5 سنوات ما بين الدوري القبرصي والبلجيكي (وما كانت تجارب ملفتة) سنحت للأردني موسى التعمري فرصة العمر في الصيف، كان لاعبا حرا ووقع معه مونبلييه لمدة موسم واحد فقط، اليوم ثاني مباراة معهم سجل في أولمبيك ليون هالثنائية، تجربة ممكن تكون نقطة تحول لمسيرته".

ديروا بالكم موسى بيك هنا! 🇯🇴☝️#ليون_مونبلييه 0 – 2 pic.twitter.com/u7PGfy2y6S — الدوري الفرنسي (@Ligue1_Arab) August 19, 2023

موسى التعمري🇯🇴 جناح مونبلييه ضد ليون🇨🇵 ⚽️ هدفان

🥇 أول لاعب أردني ومن بلاد الشام أيضا تسجيلا في تاريخ الليغ 1

🥇 أول لاعب آسيوي يسجل ثنائية في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم

🥈 ثاني لاعب عربي يسجل ثنائية في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم

🎖 رجل المقابلة بتقييم سوفاسكور 8,8 pic.twitter.com/VJW1XbbYpr — SofascoreAR (@SofaScoreARB) August 19, 2023