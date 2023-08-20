رياضة

شاهد- غلطة سراي التركي يقدم المغربي زياش بطريقة غير مسبوقة

زياش انضم لنادي غلطة سراي التركي معارا من تشلسي (غيتي)
زياش انضم لنادي غلطة سراي التركي معارا من تشلسي (غيتي)
20/8/2023

احتفل فريق غلطة سراي بطل الدوري التركي لكرة القدم في موسم 2022-2023 بلاعبه الجديد المغربي حكيم زياش بطريقة استثنائية.

وبعد انتهاء مباراة غلطة سراي وضيفه طرابزون سبور التي جرت على ملعب علي سامي يان الرياضي في الجولة الثانية من الدوري التركي بفوز الأول بنتيجة 2-صفر، اتجهت أنظار اللاعبين إلى ناحية المدرجات حيث كان يوجد زياش بين الجماهير.

وأظهرت الصور التلفزيونية زياش وهو جالس في المكان المخصص لألتراس غلطة سراي وقاد الاحتفالات بأول فوز في الموسم الجديد في وقت تفاعلت معه الجماهير بقوة وسط فرحة عارمة من الجميع.

وأعلن غلطة سراي أمس السبت تعاقده مع الدولي المغربي زياش قادما من تشلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ونشر الحساب الرسمي للنادي التركي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) "تم التوصل إلى اتفاق مع اللاعب حكيم زياش وناديه تشلسي على انتقال اللاعب مجانا وبشكل مؤقت مع خيار الشراء".

وأضاف البيان "سيتقاضى زياش 3.59 ملايين يورو خلال موسم 2023-2024، وفي حال تفعيل بند الشراء سيحصل اللاعب على راتب صافي قدره 2.58 مليون يورو مع نهاية موسم 2024-2025، كما سيستلم 2.85 مليون يورو عن موسم 2025-2026 في حال تفعيل خيار التمديد".

ووصل زياش (30 عاما) إلى غلطة سراي بعد 3 مواسم قضاها مع تشلسي، الذي انضم إليه في يوليو/ تموز 2023 قادما من أياكس أمستردام الهولندي، وشارك مع "البلوز" في 107 مباريات في جميع البطولات سجل خلالها 14 هدفا وقدم لزملائه 13 تمريرة حاسمة، كما تُوج مع الفريق بثلاثة ألقاب هي دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

المصدر : مواقع إلكترونية