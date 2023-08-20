شاهد- غلطة سراي التركي يقدم المغربي زياش بطريقة غير مسبوقة

احتفل فريق غلطة سراي بطل الدوري التركي لكرة القدم في موسم 2022-2023 بلاعبه الجديد المغربي حكيم زياش بطريقة استثنائية.

وبعد انتهاء مباراة غلطة سراي وضيفه طرابزون سبور التي جرت على ملعب علي سامي يان الرياضي في الجولة الثانية من الدوري التركي بفوز الأول بنتيجة 2-صفر، اتجهت أنظار اللاعبين إلى ناحية المدرجات حيث كان يوجد زياش بين الجماهير.

وأظهرت الصور التلفزيونية زياش وهو جالس في المكان المخصص لألتراس غلطة سراي وقاد الاحتفالات بأول فوز في الموسم الجديد في وقت تفاعلت معه الجماهير بقوة وسط فرحة عارمة من الجميع.

🦁 Galatasaray'ın yeni transferi Hakim Ziyech, RAMS Park'ta taraftarların içinde! #TrendyolSüperLig pic.twitter.com/NIgnO1HdmL — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) August 19, 2023

وأعلن غلطة سراي أمس السبت تعاقده مع الدولي المغربي زياش قادما من تشلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ونشر الحساب الرسمي للنادي التركي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) "تم التوصل إلى اتفاق مع اللاعب حكيم زياش وناديه تشلسي على انتقال اللاعب مجانا وبشكل مؤقت مع خيار الشراء".

وأضاف البيان "سيتقاضى زياش 3.59 ملايين يورو خلال موسم 2023-2024، وفي حال تفعيل بند الشراء سيحصل اللاعب على راتب صافي قدره 2.58 مليون يورو مع نهاية موسم 2024-2025، كما سيستلم 2.85 مليون يورو عن موسم 2025-2026 في حال تفعيل خيار التمديد".

Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech ve kulübü Chelsea Football Club Limited ile oyuncunun bedelsiz satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 3.587.500 euro sezonluk ücret ödenecek olup transferinin… pic.twitter.com/DDgxt2PGQt — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 19, 2023

ووصل زياش (30 عاما) إلى غلطة سراي بعد 3 مواسم قضاها مع تشلسي، الذي انضم إليه في يوليو/ تموز 2023 قادما من أياكس أمستردام الهولندي، وشارك مع "البلوز" في 107 مباريات في جميع البطولات سجل خلالها 14 هدفا وقدم لزملائه 13 تمريرة حاسمة، كما تُوج مع الفريق بثلاثة ألقاب هي دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.