شاهد- برشلونة يخطف فوزا متأخرا من قادش في الدوري الإسباني

حقق برشلونة -حامل اللقب- اليوم الأحد فوزه الأول في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد تغلبه على ضيفه قادش ضمن الجولة الثانية من المسابقة، في مباراة جرت على ملعب مونتغويك الأولمبي، الذي يستقبل مباريات الفريق مؤقتا إلى حين الانتهاء من الأعمال الجارية في كامب نو.

وكان الفريق الكتالوني استهل المسابقة بتعادل سلبي خارج ملعبه أمام خيتافي في الأسبوع الماضي، وخسر فيها مدربه تشافي ولاعبه البرازيلي رافينيا بسبب الطرد، وبالتالي غابا عن مباراة اليوم أمام قادش.

ورفع برشلونة رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع مؤقتا، في حين يتصدر ريال مدريد وفالنسيا جدول الترتيب بعد أن حققا الفوز في أول جولتين.

وتقدم برشلونة بهدف بيدري الذي جاء بعد تمريرة ذكية من الألماني إيلكاي غوندوغان في الدقيقة 82.

وأكد البديل فيران توريس فوز فريقه بعد أن وصلته الكرة برأسية من البولندي روبرت ليفاندوفسكي من منتصف الملعب، ليتوغل إلى المنطقة ويسكنها الشباك في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

ووضع المدرب تشافي هرنانديز في التشكيلة الأساسية الأمين جمال (16 عاما) على الرواق الأيمن بدلا من رافينيا.

وأتيحت لجمال -الذي شارك أساسيا للمرة الأولى مع فريقه- الفرصة الأفضل في الشوط الأول بعد تسديدة من الزاوية وأبعدها الحارس الأرجنتيني جيريمياس ليديسما.