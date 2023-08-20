مع عودة مبابي ومشاركة ديمبلي.. تعادل مثير بين سان جيرمان وتولوز بالدوري الفرنسي

سقط باريس سان جيرمان -حامل لقب الدوري الفرنسي- في فخ التعادل للمباراة الثانية على التوالي، وهذه المرة أمام مضيفه تولوز في الجولة الثانية، التي شهدت عودة نجمه كيليان مبابي للمشاركة والتسجيل.

وعلى ملعب تولوز، دخل مبابي من دكة البدلاء في الدقيقة 51 في اللحظة ذاتها التي دفع فيها المدرب الجديد لسان جيرمان الإسباني لويس إنريكي بالوافد الجديد من برشلونة الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي.

وتأتي عودة مبابي بعد صيف بدأ بإمكانية رحيله عن فريق العاصمة الفرنسية، قبل أن يتوصل إلى تسوية مع إدارة النادي انتظم بموجبها في تمارين الفريق الجماعية الأسبوع الماضي.

وكان الفريق الباريسي في طريقه للفوز بعدما تقدم بهدف مبابي في الدقيقة 62 من ركلة جزاء إثر عرقلته داخل المنطقة، ليدون هدفه التاسع في آخر 11 مباراة له مع الفريق، ومن ضمنها مواجهات من الموسم المنصرم.

لكن تولوز ردّ بشكل صاعق بهدف التعادل من ركلة جزاء نفذها المغربي زكريا أبو خلال في الدقيقة 87، إثر خطأ ارتكبه عليه مواطنه أشرف حكيمي.

مبابي يفتتح سجل أهدافه في الموسم الجديد 😍 من سينافس نجم سان جيرمان على لقب هداف الدوري الفرنسي؟ 🤔 #باريس_سان_جيرمان #مبابي pic.twitter.com/kJ37gFUaS6 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 19, 2023

وبقي سان جيرمان بلا فوز بعد مرحلتين، إذ تعادل في المرحلة الأولى أيضا أمام لوريان من دون أهداف، لتصبح في رصيده نقطتان في المركز الثامن، في حين يحتل تولوز المركز الثالث بـ4 نقاط بالتساوي مع مونبلييه المتصدر ومرسيليا.

وفي مباراة ثانية، قاد الجناح الأردني موسى التعمري فريقه مونبلييه إلى فوز ساحق على حساب ليون 4-1.

وألحق مونبلييه الخسارة الثانية على التوالي بمنافسه الذي استهل موسمه بهزيمة أمام ستراسبورغ 1-2، ليقبع في ذيل الترتيب، في حين انتزع مونبلييه صدارة الترتيب بعدما عزّز رصيده إلى 4 نقاط عقب تعادله في المباراة الأولى أمام لوهافر.

وسجل مونبلييه أهدافه عن طريق أرنود نوردين (20)، والتعمري (39 و66) والنيجيري أكور آدامز (89)، في حين سجل ألكسندر لاكازيت هدف ليون الوحيد (69).