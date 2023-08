يملك 41 رقما قياسيا.. ميسي يتفوق على رونالدو في موسوعة غينيس

أكدت إحصائية مثيرة تفوق الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم على غريمه ومنافسه كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، وهذه المرة وفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وأوضحت الموسوعة العالمية أن ميسي هو أكثر لاعب كرة قدم في الوقت الحالي حقق أرقاما قياسية عبر تسجيله 41 رقما، متقدما على كريستيانو رونالدو برقم قياسي واحد.

ويتفوق ميسي بشكل واضح على رونالدو في عدد مرات الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، التي حصدها الأرجنتيني 7 مرات، مقابل 5 لكريستيانو وهو أقرب منافسيه.

For now, Messi is clear of Ronaldo 👀

Lionel Messi has 41 @GWR titles whereas Cristiano Ronaldo has 40… pic.twitter.com/rrXt10puFF

— Guinness World Records (@GWR) August 1, 2023