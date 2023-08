ميسي يختار أفضل 10 زملاء لعب بجوارهم خلال مسيرته الكروية

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأميركي عن أفضل 10 نجوم لعب إلى جوارهم خلال مسيرته الكروية الاحترافية التي بدأت مع برشلونة عام 2004.

وصعد ميسي من فريق الشباب في برشلونة إلى فريق الكبار بشكل رسمي في صيف عام 2005 لكنه خاض أول مباراة رسمية 16 أكتوبر/تشرين الأول 2004 حين دفع به المدرب الهولندي فرانك ريكارد في ديربي "كتالونيا" ضد الجار اللدود إسبانيول وحينها كان بعمر 17 عاما و3 أشهر و22 يوما.

Then & now Lionel Messi and Ronaldinho ❤️ pic.twitter.com/t63vhAWPkp

— Stop That Messi (@stopthatmessiii) July 28, 2023