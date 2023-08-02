شاهد- السد والهلال يتأهلان لربع نهائي البطولة العربية.. هل تعرض الوداد للظلم؟

سجّل الهلال السعودي هدفا في كل شوط ليتأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية لكرة القدم، بعد فوزه 2-1 على الوداد المغربي الذي ودّع المسابقة من دور المجموعات مبديا اعتراضه على أداء التحكيم في البطولة.

وسجّل الوافدان الجديدان سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وروبن نيفيز للعملاق السعودي، ليتأهل رفقة السد متصدر المجموعة الثانية إلى الدور التالي.

وسجل سيف الدين بوهرة هدف الفريق المغربي.

ورفع الهلال رصيده إلى 4 نقاط، ليتأخر بثلاث نقاط عن فريق السد القطري الذي تفوّق 1-صفر على أهلي طرابلس الليبي، وتجمّد رصيد الوداد عند نقطتين.

ومنح الصربي ميلينكوفيتش سافيش المقدمة للهلال قرب نهاية الشوط الأول، بعدما استقبل تمريرة منخفضة من سعود عبد الحميد وسدد في الزاوية الضيقة للحارس يوسف المطيع.

وظن أمين أبو الفتح أنه تعادل للوداد بعدما سدد من مدى بعيد، لكن حكم الفيديو المساعد لم يحتسب الهدف بعد مراجعة طويلة للعبة.

وجاء إلغاء حكم اللقاء الهدف لوجود مخالفة على أبو الفتح تجاه سالم الدوسري لاعب الهلال، قبل أن تكشف الإعادة عدم وجود مخالفة بل لمسة يد من لاعب الوداد.

وقال عادل رمزي مدرب الوداد في المؤتمر الصحفي للمباراة "مهزلة تحكيمية… كل التوفيق للهلال… لكن للأسف بهذه الطريقة لا نستطيع تطوير الكرة العربية".

وبالفعل أخطأ الحكم عندما قرر إلغاء الهدف لوجود مخالفة على لاعب الوداد لأن الإعادات التلفزيونية أوضحت أن أبو الفتح لم يرتكب أي مخالفة تذكر ضد الدوسري الذي مد ساقه في فخذ أبو الفتح ثم سقط على الأرض.

ورغم خطأ قرار الحكم في المخالفة إلا أن الهدف ليس صحيحا ولكن بسبب ما كشفه حكام تقنية الفيديو بعد مراجعة اللقطات (التي كان مبالغا في وقتها لوضوح الحالة التحكيمية) لوجود لمسة يد على أبو الفتح.

ورغم أنها لمسة غير متعمدة إلا أن المادة 12 من قانون كرة القدم (الأخطاء وسوء السلوك) تنص على اعتبارها مخالفة في حال سجل نفس اللاعب الذي لمست الكرة يده الهدف مباشرة بنفسه، أما إذا مرر الكرة لزميل أو أكثر وتم تسجيل الهدف فلا يعتد بلمسة اليد لأنها غير متعمدة ويحتسب الهدف.

وهذه تعديلات أدخلها الاتحاد الدولي للعبة عام 2021 في محاولة للحد من أخطاء الحكام في لمسات اليد.

وتعادل البديل بوهرة للوداد بعدها في الدقيقة 64 بتسديدة من عند حدود منطقة الجزاء، خدعت عبد الله المعيوف حارس الهلال.

ودام التعادل دقيقتين فقط قبل أن يسجل نيفيز هدفا بتسديدة من داخل حدود منطقة الجزاء، بعد تمريرة من عبد الحميد.

وقال أمين فرحان لاعب الوداد عقب المباراة "الحكم زاد من صعوبة المباراة لأنه كان دون المستوى. الحكم جعل الفريق يفقد أعصابه وقدم مباراة سيئة".

السد يخطف الانتصار أمام أهلي طرابلس

وفي مباراة أخرى بالمجموعة، استطاع باولو أوتافيو هزّ الشباك في الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء، ليتغلب السدّ القطري على أهلي طرابلس الليبي 1-صفر.

https://twitter.com/ssc_sports/status/1686752646307131393

وجاء هدف أوتافيو في الدقيقة 89 من عمر اللقاء، ليمنح السد الانتصار الثاني في دور المجموعات بعد فوزه على الهلال السعودي 3-2.

وتعادل السد أيضا مع الوداد من دون أهداف، ليتأهل لربع النهائي في صدارة المجموعة.