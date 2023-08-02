رياضة

بالفيديو.. الحارس الإيطالي بوفون يعلن اعتزال كرة القدم رسميا

FC Internazionale v Parma Calcio - Coppa Italia
جانلويغي بوفون بقميص فريق بارما الإيطالي (غيتي)
2/8/2023

أعلن اليوم الأربعاء نجم حراسة المرمى الإيطالي جانلويغي بوفون اعتزال كرة القدم عن 45 عاما، وفق ما أعلن في حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب بوفون -الذي يُعدّ من أفضل حراس المرمى في التاريخ- "لقد انتهى الأمر يا أصدقائي! لقد قدّمتم لي كل شيء وقدّمت لكم كل شيء"، معلقا على مقطع فيديو يظهر أبرز لحظات مسيرته الزاخرة.

وتُوّج بوفون مع منتخب بلاده بطلا للعالم في 2006 وأحرز لقب الدوري الإيطالي 10 مرات مع يوفنتوس.

ويعد بوفون العائد قبل سنتين إلى نادي بداياته بارما (المنافس حاليا في الدرجة الثانية) أكثر اللاعبين خوضا للمباريات في الدوري الإيطالي للدرجة الأولى (657).

وأحرز مع بارما (1995-2001 و2021-2023) لقب كأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا ليغ حاليا) عام 1999.

وخطف الحارس المخضرم مع يوفنتوس (2011-2018، 2019-2021)، 10 ألقاب في الدوري الإيطالي، بدون تمكنه من رفع لقب دوري أبطال أوروبا في 3 مباريات نهائية أعوام 2003، 2015 و2017.

وفي مروره الوجيز مع باريس سان جيرمان بطل فرنسا عام 2019، أحرز لقب الدوري الفرنسي، لكنه ودّع مبكرا معه دوري الأبطال.

ويبقى أهم إنجاز له؛ قيادة إيطاليا إلى إحراز لقبها الرابع في كأس العالم عام 2006 في ألمانيا، تحت إشراف المدرّب المحنّك مارتشيلو ليبي، فبات آخر اللاعبين المعتزلين من تلك التشكيلة الذهبية.

كما يحمل الحارس الملقب بـ"جيجي" الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية (176 بين 1997 و2018)، واستُدعي مع "سكوادرا أتزورا" لخوض 5 نهائيات لكأس العالم بين 1998 و2014.

المصدر : الفرنسية