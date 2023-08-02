بالفيديو.. الحارس الإيطالي بوفون يعلن اعتزال كرة القدم رسميا

أعلن اليوم الأربعاء نجم حراسة المرمى الإيطالي جانلويغي بوفون اعتزال كرة القدم عن 45 عاما، وفق ما أعلن في حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب بوفون -الذي يُعدّ من أفضل حراس المرمى في التاريخ- "لقد انتهى الأمر يا أصدقائي! لقد قدّمتم لي كل شيء وقدّمت لكم كل شيء"، معلقا على مقطع فيديو يظهر أبرز لحظات مسيرته الزاخرة.

That's all folks!

You gave me everything.

I gave you everything.

We did it together. pic.twitter.com/bGvIDsoFsG — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) August 2, 2023

وتُوّج بوفون مع منتخب بلاده بطلا للعالم في 2006 وأحرز لقب الدوري الإيطالي 10 مرات مع يوفنتوس.

ويعد بوفون العائد قبل سنتين إلى نادي بداياته بارما (المنافس حاليا في الدرجة الثانية) أكثر اللاعبين خوضا للمباريات في الدوري الإيطالي للدرجة الأولى (657).

وأحرز مع بارما (1995-2001 و2021-2023) لقب كأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا ليغ حاليا) عام 1999.

وخطف الحارس المخضرم مع يوفنتوس (2011-2018، 2019-2021)، 10 ألقاب في الدوري الإيطالي، بدون تمكنه من رفع لقب دوري أبطال أوروبا في 3 مباريات نهائية أعوام 2003، 2015 و2017.

When Gianluigi Buffon denied Pippo Inzaghi in the Champions League final of 2003 at Old Trafford 👑pic.twitter.com/tbhiWDlaiV — Get Italian Football News (@_GIFN) August 1, 2023

وفي مروره الوجيز مع باريس سان جيرمان بطل فرنسا عام 2019، أحرز لقب الدوري الفرنسي، لكنه ودّع مبكرا معه دوري الأبطال.

ويبقى أهم إنجاز له؛ قيادة إيطاليا إلى إحراز لقبها الرابع في كأس العالم عام 2006 في ألمانيا، تحت إشراف المدرّب المحنّك مارتشيلو ليبي، فبات آخر اللاعبين المعتزلين من تلك التشكيلة الذهبية.

كما يحمل الحارس الملقب بـ"جيجي" الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية (176 بين 1997 و2018)، واستُدعي مع "سكوادرا أتزورا" لخوض 5 نهائيات لكأس العالم بين 1998 و2014.

La tua versione preferita di Gianluigi Buffon? ✍️#UCL pic.twitter.com/CjbzMdQb8E — La UEFA (@UEFAcom_it) August 2, 2023