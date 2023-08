بالفيديو.. الحارس الإيطالي بوفون يعلن اعتزال كرة القدم رسميا

أعلن اليوم الأربعاء نجم حراسة المرمى الإيطالي جانلويغي بوفون اعتزال كرة القدم عن 45 عاما، وفق ما أعلن في حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب بوفون -الذي يُعدّ من أفضل حراس المرمى في التاريخ- "لقد انتهى الأمر يا أصدقائي! لقد قدّمتم لي كل شيء وقدّمت لكم كل شيء"، معلقا على مقطع فيديو يظهر أبرز لحظات مسيرته الزاخرة.

That's all folks!

You gave me everything.

I gave you everything.

We did it together. pic.twitter.com/bGvIDsoFsG

