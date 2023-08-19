مصادفة غريبة ترجّح تتويج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

زفّ تقرير إسباني بشرى لعشاق ريال مدريد، حين كشف عن مصادفة غريبة من شأنها أن تمنح لقب النسخة الجديدة 2023-2024 من دوري أبطال أوروبا، للنادي "الملكي".

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنه في كل مرة يشارك فيها 5 أندية من الدوري الإسباني في مسابقة دوري الأبطال، يُتوج ريال مدريد باللقب في نهاية النسخة.

ومن المقرر أن يشارك برشلونة في الموسم الجديد بصفته بطلًا "لليغا"، وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وريال سوسيداد، بصفتهم أصحاب المراكز من الثاني إلى الرابع على التوالي، ثم لحق بهم إشبيلية عقب تتويجه بلقب الدوري الأوروبي في النسخة الماضية، بفوزه في النهائي على روما بركلات الترجيح 4-1 بعد التعادل في الشوطين الأصليين والإضافيين 1-1.

🏆👏 قدم قادة فريقنا لقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي إلى البرنابيو! #CHAMP14NS | #CHAMPION5 pic.twitter.com/5UUmfYJ7ci — ريال مدريد (@realmadridarab) September 3, 2022

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن النسخة الجديدة من دوري الأبطال، ستكون الرابعة بمشاركة 5 أندية إسبانية، وقالت إن جميع البطولات الثلاث الماضية تُوّج بها النادي الملكي حامل الرقم القياسي، في عدد مرات رفع الكأس "ذات الأذنين" بواقع 14 مرة.

وحدث ذلك للمرة الأولى في موسم 2015-2016، وحينها شارك في دوري الأبطال كلٌّ من: ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا، ثم إشبيليه كونه بطلًا للدوري الأوروبي على حساب دنيبرو، ورفع "الميرنغي" اللقب بعد الفوز في النهائي على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح، على ملعب سان سيرو في ميلان.

وفي العام التالي 2016-2017 تكّرر الأمر بمشاركة 5 أندية إسبانية في دوري الأبطال؛ وهي: برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وفياريال وإشبيلية، الأخير من بوابة بطولة الدوري الأوروبي أيضًا.

ونجح ريال مدريد مجددًا في التتويج بالبطولة للمرة الثانية عشرة في تاريخه، وهذه المرة بالفوز على يوفنتوس 4-1 في النهائي الذي أقيم في مدينة غلاسكو.

وبعد 5 مواسم وبالتحديد في موسم 2021-2022 استثمر ريال مدريد مشاركة مواطنيه برشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية وفياريال (الأخير من بوابة بطولة الدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد) ليعيد الكرّة، حيث رفع الكأس للمرة الرابعة عشر، بعد الفوز في باريس على ليفربول بنتيجة 1-صفر.

Liverpool 🆚 Real Madrid down the years…#UCL pic.twitter.com/fqgXTmPGCY — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 21, 2023

وتقول سبورت "الإحصاءات توضّح أن ريال مدريد هو المستفيد الرئيس من وجود 5 أندية إسبانية في دوري أبطال أوروبا، فقد فاز الفريق الأبيض بـ3 ألقاب في 3 محاولات، وهو رقم مثير للإعجاب".

وتابعت "يأمل ريال مدريد في أن يكون قادرًا هذا الموسم على إحياء الإنجازات القديمة الجديدة في بطولته المفضلة"، علمًا بأن مانشستر سيتي هو بطل النسخة الماضية، بعد الفوز في إسطنبول في النهائي على إنتر ميلان بنتيجة 1-صفر.

يُذكر أن قرعة دور المجموعات للموسم الجديد 2023-2024 من دوري الأبطال ستُسحب يوم الخميس 31 أغسطس/آب 2023 في إمارة موناكو الفرنسية، وفق ما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي.