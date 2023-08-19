ليفربول يفوز بعشرة لاعبين على بورنموث في الدوري الإنجليزي

فاز فريق ليفربول بعشرة لاعبين 3-1 على ضيفه بورنموث، ليحقق انتصاره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، اليوم السبت.

وسجل أنتوني سيمنيو هدف التقدم لبورنموث بعد 3 دقائق، نتيجة خطأ فادح في التمريرات لدفاع ليفربول.

وأدرك لويس دياز التعادل في الدقيقة 27، ثم أضاف زميله محمد صلاح الهدف الثاني عقب 9 دقائق، وبعد متابعة ركلة جزاء أهدرها بنفسه.

وتعرض ليفربول لضربة بطرد لاعب الوسط أليكسيس ماك أليستر ببطاقة حمراء مباشرة، بسبب تدخل عنيف في الدقيقة 58، لكن بعد أربع دقائق ضمن ديوغو جوتا انتصار ليفربول، بتسجيل الهدف الثالث.

وأصبح رصيد ليفربول 4 نقاط من أول جولتين، بعد التعادل 1-1مع تشلسي في الجولة الافتتاحية، بينما يملك بورنموث نقطة وحيدة.

وافتتح سيمنيو التسجيل بعدما فقد ترينت ألكسندر-أرنولد مدافع ليفربول الكرة في مكان خطير.

بورنموث يفاجىء ليفربول ويفتتح التسجيل عن طريق أنطوان سيمينيو#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #ليفربول_بورنموث pic.twitter.com/xAh5RFgogh — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 19, 2023

لكن دياز تعادل بتسديدة رائعة مباشرة من مدى قريب، قبل أن يسدد صلاح ركلة جزاء بشكل متواضع، لكنه كان محظوظا في المتابعة والتسجيل ليمنح ليفربول هدف التقدم 2-1 في الدقيقة 36.

وواصل ليفربول الضغط في الشوط الثاني وسجل بواسطة جوتا بعد متابعة كرة مرتدة، ليضمن لصاحب الأرض الانتصار بعد دقائق من طرد زميله الجديد ماك أليستر بسبب خطأ خطير ضد جو روذويل لاعب بورنموث.