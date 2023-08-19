شاهد.. حفل استقبال تاريخي لنيمار وبونو ومالكوم مع نادي الهلال السعودي

قدّم نادي الهلال السعودي -اليوم السبت في حفل صاخب وأمام آلاف من جماهيره في العاصمة الرياض -نجمه الجديد المهاجم البرازيلي نيمار، آخر اللاعبين الكبار المنضمين للدوري السعودي الذي بات مرصعًا بنجوم عالميين.

ووسط أجواء مميزة، دخل نيمار (31 عاما) ملعب الملك فهد شرقيّ الرياض الذي أطفئت أضواؤه الكاشفة وأنير بأضواء هواتف الجماهير.

وأطلقت الألعاب النارية بكثافة لحظة دخول نيمار للملعب الذي يتسع لـ 68 ألف متفرج، وسط هتافات الجماهير "نيمار نيمار"، في حين رسمت الطائرات المسيرة كلمة "نيمار أزرق" فوق الملعب.

ولوّحت الجماهير بأعلام زرقاء عليها صورة للبرازيلي بقميص الهلال و"نيمار 10″، في حين عرضت شاشات الملعب الإلكترونية لقطات لأهداف سابقة لقائد البرازيل.

ووصل نيمار مساء الجمعة إلى الرياض واضعا وشاحًا أزرق اللون بألوان قميص الهلال، أحد أكثر الأندية السعودية شعبية، وأحد الأندية التي استحوذ عليها صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مخطط لجعل الدوري المحلي ضمن أفضل 10 دوريات في العالم.

وأقام الهلال، الفائز بالدوري السعودي 18 مرة (رقم قياسي) وبطولة دوري أبطال آسيا 4 مرات (رقم قياسي)، الحفل قبيل مباراته في الجولة الثانية من الدوري المحلي أمام الفيحاء.

ومنذ لحظة توقيعه، تشير حسابات الهلال على مواقع التواصل دائما لنيمار بـ"التاريخي".

ونيمار هو "الهداف التاريخي" لمنتخب البرازيل متعادلا مع الأسطورة بيليه بـ 77 لكل منهما.

ولن يلعب نيمار مباراة السبت، في حين من المقرر أن يكون جاهزا لمباراة الرائد، الخميس القادم، في الجولة الثالثة للدوري، حسب تصريح مسؤول في الهلال.

وملأ جمهور "الزعيم" جنبات الملعب، حيث رفع المشجعون تيفو (شعار يرسمه المشجعون على المدرج) يحمل وجه نيمار مع كلمة مرحبا بالإنجليزية.

وقبل دقائق من دخول البرازيلي، هتف الآلاف باسم الجناح البرازيلي مالكوم والحارس المغربي ياسين بونو المنضمين حديثا لـ"كبير آسيا"، أثناء تقديمهما للجماهير.