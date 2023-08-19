شاهد.. النصر يخسر مجددا وجيرارد يواصل انطلاقته القوية بالدوري السعودي

تجرع فريق النصر مرارة الهزيمة للمباراة الثانية على التوالي في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أمام ضيفه التعاون 2-صفر رغم استعادة نجومه، وعلى رأسهم رونالدو الجمعة.

وخسر النصر في الجولة الافتتاحية 2-1 من الاتفاق في غياب كريستيانو رونالدو ومارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا وأليكس تيليس بسبب الإرهاق بعد التتويج بلقب البطولة العربية.

لكن بعودة هؤلاء النجوم -باستثناء الظهير الأيسر تيليس القادم من مانشستر يونايتد- ظهر النصر في حالة بائسة، واستقبل هدفا بخطأ دفاعي فادح في منتصف الشوط الأول، حيث سجل المهاجم الكاميروني ليندر تاوامبا الهدف الأول من ضربة رأس في غياب تام للرقابة أثناء ركلة ركنية في الدقيقة 20.

وألغيت ركلة جزاء للنصر بعد اللجوء للفيديو قبل نهاية الشوط الأول بعد سقوط فوفانا، وغادر رونالدو الملعب غاضبا من التحكيم.

واندفع النصر للهجوم في الشوط الثاني، لكن رونالدو افتقد الفاعلية، في حين سدد بروزوفيتش كرة خطيرة بجوار المرمى.

وأهدر ساديو ماني أقرب فرصة للتعادل بعد أن أبعد الدفاع الكرة قبل اجتياز خط المرمى، ثم سدد أندرسون تاليسكا ضربة رأس بجوار المرمى، كما سدد رونالدو في القائم لكنه بدا متسللا.

واستمر سوء الحظ وغياب التركيز حين أهدر تاليسكا ضربة رأس من مدى قريب في الوقت بدل الضائع، وألغي هدف لماني للتسلل في الدقيقة 94.

ودفع النصر ثمن الفرص المهدرة، ليستغل التعاون الارتباك الدفاعي ويعزز تفوقه بهدف أحمد صالح باحسين في الدقيقة 95 ليفشل "العالمي" في حصد أي نقطة من أول مباراتين في بداية الموسم، بينما رفع التعاون رصيده إلى 4 نقاط.

جيرارد يواصل الانتصارات

وحقق الاتفاق فوزه الثاني بقيادة المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد 2-صفر على الحزم، رغم غياب القائد جوردان هندرسون بسبب وعكة صحية قبل دقائق من بداية اللقاء.

وسجل السويدي روبن كوايسون والصربي زوران توسيتش في كل شوط لفريق جيرارد.

وأهدر الشباب ركلتي جزاء من إيفر بانيغا وحبيب ديالو تصدى لهما الحارس عبد القدوس عطية ليقود الوحدة للفوز 3-1.