تفوق على أندية الليغا مجتمعة.. تشلسي ينفق نحو مليار يورو على صفقات اللاعبين

خلال فترة لا تزيد عن 14 شهرا، اقترب إنفاق نادي تشلسي على صفقات ضم اللاعبين الجدد من حاجز المليار يورو، مستفيدا من ثراء مالكه الجديد، رجل الأعمال الأميركي تود بويلي.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن تشلسي أنفق ما يقرب من مليار يورو على 23 صفقة انتقال منذ سوق الانتقالات الصيفية لعام 2022 حتى الآن، أي خلال 3 فترات انتقال.

وكان البلجيكي الشاب روميو لافيا البالغ من العمر 19 عاما أحدثَ صفقات تشلسي ومدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، إذ أعلن "البلوز" عن ضمه من ساوثهامبتون يوم أمس الجمعة.

وبلغ إجمالي إنفاق تشلسي في الفترات الثلاث الأخيرة (صيف 2022 – شتاء 2023 – صيف 2023) 996.5 مليون يورو، وهو الأمر الذي دفع الصحيفة الإسبانية للقول "تشلسي لا يتوقف ويبدو أن لديهم مصدر أموال لا ينضب، حيث لا يتوقف عن التحرك في سوق الانتقالات الحالية".

في ما يلي جميع الصفقات التي أبرمها تشلسي في الفترات الثلاث الأخيرة بما فيها الخاصة بالصيف الحالي بالإضافة إلى قيمة كل منها:

مويسيس كايسيدو من برايتون – 116 مليون يورو.

روميو لافيا من ساوثهامبتون – 62.1 مليون يورو.

كريستوفر نكونكو من لايبزيغ – 60 مليون يورو.

أكسل ديساسي من موناكو – 45 مليون يورو.

نيكو جاكسون من فياريال – 37 مليون يورو.

ليزلي أوغوتشوكو من رين – 27 مليون يورو.

روبرت سانشيز من برايتون – 23 مليون يورو.

أنخيلو من سانتوس- 15 مليون يورو.

إنزو فرنانديز من بنفيكا – 121 مليون يورو.

ميخايلو مودريك من شاختار دونتسيك 70 مليون يورو.

بنوا بادياشيل من موناكو – 38 مليون يورو.

نوني مادويكي من أيندهوفن – 35 مليون يورو.

مالو غوستو من ليون – 30 مليون يورو.

أندري سانتوس من فاسكو دا غاما – 12.5 مليون يورو.

ديفيد فوفانا من مولده – 12 مليون يورو.

جواو فيليكس إعارة من أتلتيكو مدريد – 11 مليون يورو.

ويسلي فوفانا من ليستر سيتي – 80.4 مليون يورو.

مارك كوكوريلا من برايتون – 65.3 مليون يورو.

رحيم ستيرلينغ من مانشستر سيتي – 56.2 مليون يورو.

كاليدو كوليبالي من نابولي – 38 مليون يورو.

كارني تشوكويميكا من أستون فيلا – 18 مليون يورو.

بيير إيمريك أوباميانغ من برشلونة – 12 مليون يورو.

غابرييل سلونينا من شيكاغو فاير – 9 مليون يورو.

دينيس زكريا إعارة من يوفنتوس – 3 مليون يورو.

في هذه الأثناء أكدت احصائية مثيرة أن تشلسي تفوّق في إنفاقه على جميع أندية الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث بلغ مجموع نفقات أندية "الليغا" منذ صيف عام 2022 حتى الآن حوالي 894 مليون يورو.

💰 Transfer spending since the summer of 2022:

1⃣🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League €5.14 Billion

2⃣🇮🇹 SERIE A €1.59 Billion

3⃣🇫🇷 Ligue 1 €1.35 Billion

4⃣🇩🇪 Bundesliga €1.16 Billion

5⃣🔵 Chelsea €934 Million

6⃣🇪🇸 LA Liga €894 Million

7⃣🇸🇦 Saudi Pro League €559 Million

8⃣🔴 Manchester… pic.twitter.com/Zfa0utvPVU

— Football Talk (@FootballTalkHQ) August 16, 2023