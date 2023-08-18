ياسين بونو بعد وصوله السعودية: جئت لأكتب التاريخ مع الهلال

قال الحارس المغربي ياسين بونو -المنضم حديثا إلى فريق الهلال- إنه يتطلع لكتابة التاريخ مع عملاق الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، مؤكدا رغبته في تلبية تطلعات جماهير فريقه الجديد.

وأعلن الهلال -أمس الخميس- تعاقده مع بونو قادما من إشبيلية بعقد يمتد لـ3 سنوات.

وبعد وصوله إلى السعودية، قال بونو لحساب الهلال على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "سعيد للغاية بالانضمام إلى الهلال، لأنه ناد كبير وتاريخي، والأكبر في آسيا. إنه تحد جديد في مسيرتي. جئت لأكتب التاريخ مع الهلال".

وأبدى حارس المنتخب المغربي استعداده للمنافسة المنتظرة داخل فريقه الجديد، وصيف بطل كأس العالم للأندية ووصيف بطل دوري أبطال آسيا، في وجود حارسي السعودية عبد الله المعيوف ومحمد العويس.

وقال إن "التطلعات كبيرة من الجماهير دائما، وهذا شيء إيجابي للاعب ليقدم كل ما لديه. جماهير الهلال تنتظر أشياء كبيرة، وهذا شيء إيجابي لأنني أحب التحديات، وأتمنى أن أكون في أفضل مستوياتي".

وقاد بونو (32 عاما) منتخب بلاده للوصول إلى المربع الذهبي لكأس العالم 2022 في قطر، وفاز مع إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي مرتين.

وأكد بونو، الذي بدأ مسيرته مع الوداد المغربي، معرفته الجيدة للهلال وقاعدته الجماهيرية، موضحا أنه تابع مباراة الفريقين في البطولة العربية للأندية التي انتهت بفوز الفريق السعودي 2-1 على الوداد مطلع الشهر الحالي.

وواصل بونو "أعرف الهلال من قبل ورأيت القاعدة الجماهيرية. أنا ابن الوداد وشاهدت المباراة (في البطولة العربية)، وكنت أعرف صعوبتها لقوة الهلال".