شاهد- رياض محرز يسجل أول أهدافه ويقود الأهلي لصدارة الدوري السعودي

قاد الجزائري رياض محرز فريقه الأهلي للفوز الثاني على التوالي في الدوري السعودي لكرة القدم، وذلك على حساب نادي الخليج 3-1، الخميس، وافتتح باكورة أهدافه مع الفريق، وذلك في افتتاح منافسات الجولة الثانية.

وخاض الأهلي اللقاء بغياب نجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو صاحب ثلاثية الفوز على الحزم 3-1 في المرحلة الأولى بسبب إصابته بشدّ في العضلة الخلفية.

وتصدر الأهلي مؤقتا برصيد 6 نقاط، في حين تلقى الخليج خسارته الثانية على التوالي؛ ليقبع في قاع الترتيب من دون نقاط.

ولم تمض على بداية الشوط الأول سوى 8 دقائق حتى افتتح الأهلي التسجيل، بعدما تابع مدافع روما الإيطالي السابق روجير إيبانيز كرة عرضية داخل المرمى (9). وصوب محرز كرة قوية اعتلت العارضة بقليل (43).

ومن هجمة منسقة، عزز الأهلي تقدمه بهدف ثانٍ عندما تلقى محرز كرة عرضية أرسلها قوية على يسار الحارس البوسني إبراهيم سيهيتش (45+1).

وقلّص الخليج الفارق عندما تابع عبد الله السالم كرة عرضية لعبها برأسه لترتطم بالعارضة، وتعود لتجد منصور حمزي الذي سددها داخل المرمى في الدقيقة 58.

ونجح الأهلي في الوقت المحتسب بدل الضائع في تسجيل الهدف الثالث عندما انطلق سميحان النابت خلف كرة بين المدافعين وسدد الكرة لحظة خروج الحارس لمواجهته.

مهارتان في واحد .. من ماكسيمان إلى النابت.. وهدف أهلاوي ثالث #دوري_روشن_السعودي#الأهلي_الخليج pic.twitter.com/Hu5a2AEpTf — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) August 17, 2023

وفي مباراة ثانية، فرض نادي ضمك تعادلا قاتلا على ضيفه نادي الرياض 2-2 على ملعب ضمك بخميس مشيط.

وتقدم الرياض بهدفين في الشوط الأول سجلهما صالح آل عباس في الدقيقتين (12 و35)، وأدرك ضمك التعادل في الشوط الثاني بهدفي عبد الله العمار (53 و90+10).

ورفع الرياض رصيده إلى 4 نقاط، في حين حصد ضمك نقطة واحدة بعدما خسر في الجولة الأولى.