سباليتي مدربا للمنتخب الإيطالي خلفا لمانشيني ونابولي يتمسك بالشرط الجزائي

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم -اليوم الجمعة- تعيين لوتشانو سباليتي مدربا جديدا للمنتخب الأول، وذلك خلفا لروبرتو مانشيني الذي فاجأ الجميع الأحد الماضي باستقالته من منصبه.

وقال الاتحاد -في بيان- إن سباليتي سيستلم مهامه ابتداء من الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.

وجاءت استقالة مانشيني في وقت مهم جدا للمنتخب الذي سيخوض الشهر المقبل مباراتين في تصفيات كأس أوروبا 2024 ضد مقدونيا الشمالية التي تسببت بحرمانه من خوض مونديال 2022، وضد أوكرانيا.

🚨 بيان رسمي توصل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إلى اتفاق مع لوتشيانو سباليتي لتولي منصب المدير الفني للمنتخب الوطني. سيتولى السيد سباليتي المهمة اعتبارًا من 1 سبتمبر 2023، وسيتم تقديمه رسميًا في معسكر الآتزوري المقرر عقده في الأيام الأولى من سبتمبر.#الآتزوري 🇮🇹 pic.twitter.com/0K3wQkA8lQ — المنتخب الإيطالي ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_AR) August 18, 2023

وسبق لتقارير إعلامية أن أفادت -في وقت سابق الجمعة- بأن الاتحاد الإيطالي وسباليتي، الذي قاد نابولي الموسم الماضي للفوز بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 1990 قبل أن يستقيل من منصبه، اتفقا على توليه المهمة التي ستكون لما بعد نهائيات مونديال 2026.

ورحب رئيس الاتحاد غابرييلي غرافينا بمدرب روما وإنتر السابق، قائلا "نرحب بسباليتي. احتاج المنتخب الوطني إلى مدرب رائع، وأنا سعيد للغاية لأنه وافق على قيادة أتزوري. سيكون حماسه وكفاءته أساسيين في مواجهة التحديات التي تنتظر إيطاليا الأشهر القليلة المقبلة".

وسيتم تقديم سباليتي رسميا مدربا جديدا لأبطال العالم 4 مرات في مركز كوفيرتشيانو التدريبي الخاص بالمنتخب قبل المباراتين ضد مقدونيا الشمالية وأوكرانيا، وفق ما أفاد به الاتحاد.

وسيكون سباليتي (64 عاما) مطالبا بإعادة المنتخب الإيطالي إلى السكة الصحيحة عقب إخفاقه في التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر، على الرغم من فوز "أتزوري" بلقب كأس أمم أوروبا عام 2021 تحت قيادة مانشيني.

وأمام المدرب الجديد بضعة أيام فقط للتحضير للمباراتين المقبلتين الحاسمتين للمنتخب الإيطالي إذا أراد التأهل إلى يورو 2024، في التاسع من سبتمبر/أيلول في مقدونيا الشمالية، وضد أوكرانيا في ميلانو بعد 3 أيام.

وتعقدت المفاوضات مع سباليتي بسبب وجود بند في عقده، الذي لا يزال ملزما به مع نابولي حتى يونيو/حزيران 2024، ينص على دفع تعويض قدره 3 ملايين يورو للسماح له بقبول المهمة الجديدة.

وحذر رئيس ومالك نابولي أوريليو دي لورينتيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم من أنه لن يتنازل عن هذا التعويض، وأكدت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" أن الاتحاد الإيطالي يبحث عن إيجاد حل قانوني للقضية.

🚨 تقدم السيد روبيرتو مانشيني باستقالته من منصب المدير الفني للمنتخب الوطني. سيقوم الاتحاد الإيطالي بتحديد الخيار الأفضل للآتزوري في الوقت الحالي. pic.twitter.com/R3kZo0YabX — المنتخب الإيطالي ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_AR) August 13, 2023

مانشيني بطل أوروبا

وسيبقى إنجاز الفوز بكأس أوروبا صيف 2021 ملازما لصورة مانشيني عند الجمهور الإيطالي الذي نسي لبعض الوقت خيبة فشل التأهل إلى مونديال روسيا 2018 تحت إشراف جان بييرو فنتورا، قبل أن يتكرر السيناريو في تصفيات مونديال قطر 2022 بعدما اضطر المنتخب لخوض الملحق الفاصل بحلوله ثانيا في مجموعته خلف سويسرا.

وكانت الصدمة عدم تأهله حتى إلى نهائي مساره في الملحق الفاصل، وذلك بخسارته نصف النهائي على أرضه أمام مقدونيا الشمالية.

وبعد خسارة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام إسبانيا 1-2 يونيو/حزيران والاكتفاء بالمركز الثالث على حساب هولندا (3-2)، يعود "أتزوري" إلى أرض الملعب وهذه المرة بقيادة سباليتي لمحاولة تحسين موقعه في تصفيات كأس أوروبا 2024، إذ يحتل المركز الثالث بـ3 نقاط وبفارق 9 نقاط خلف إنجلترا المتصدرة، لكن الأخيرة خاضت مباراتين أكثر منه، في حين تحتل أوكرانيا الوصافة بـ6 نقاط من 3 مباريات.