الهلال السعودي يتعاقد مع الحارس المغربي ياسين بونو

أعلن نادي الهلال السعودي الخميس تعاقده رسميا مع الحارس الدولي المغربي ياسين بونو القادم من إشبيلية الإسباني، ليكون لاعبا في صفوفه لثلاثة مواسم.

ونشر حساب الهلال الرسمي على موقع "إكس" مقطع فيديو يُعلن فيه التعاقد مع بونو (32 عاما)، بعد يوم من ضمه النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة مدوية.

وبدأ الحارس الدولي مسيرته في صفوف الوداد، قبل أن ينتقل إلى إسبانيا مع أتلتيكو مدريد في 2012، ليعود ويحرس عرين ريال سرقسطة على سبيل الإعارة ثم جيرونا وإشبيلية.

وأسهم بونو بقوة في حصول "أسود الأطلس" على المركز الرابع في مونديال قطر 2022، بتصديه المذهل لركلات الترجيح أمام المنتخب الإسباني في ثمن النهائي.

وفي جعبة صاحب 55 مباراة دولية لقبين خلال مسيرته مع إشبيلية، حيث فاز بمسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) عامي 2020 و2023.

ويأتي خبر التعاقد مع بونو بعد خسارة إشبيلية كأس السوبر الأوروبي أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بركلات الترجيح 4-5 بعد تعادلهما 1-1.

📄 بعقد يمتد حتّى 2026..

"بـونـو" إلى كبيــر آسيا ✍🏻💙#بونو_هلالي pic.twitter.com/ROTRR2bIDI — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 17, 2023

ويعد بونو من الحراس القلائل في العالم الذين زاروا الشباك، حيث سجل مع إشبيلية في مرمى ريال مايوركا ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وتبلغ القيمة السوقية للمغربي 12 مليون يورو، حسب شبكة "ترانسفير ماركت" العالمية.

وخاض بونو 319 مباراة في مشواره مع الأندية، وخرج بشباك نظيفة في 114 منها، وسكن مرماه 365 هدفا.