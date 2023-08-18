إنفانتينو: 570 مليون إيرادات أفضل مونديال للسيدات في التاريخ

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة إن مونديال السيدات حقق أكثر من 570 مليون دولار إيرادات، ومكن الفيفا من تحقيق التعادل بين النفقات والإيرادات رغم زيادة الجوائز المالية 10 أضعاف مقارنة بنسخة 2015.

وامتدح إنفانتينو النسخة التاسعة من المونديال قائلا إنها "الأفضل والأعظم والأكبر"، وأثنى على قراري زيادة الجوائز المالية وتوسعة البطولة من 24 إلى 32 منتخبا.

وأضاف رئيس الفيفا أمام مؤتمر كرة القدم للسيدات في سيدني الأسترالية "تعالت بعض الأصوات خوفا أن يكلف ذلك الكثير ونحن لا نحقق عائدات كافية، لكن في الواقع حققت هذه البطولة إيرادات تزيد على 570 مليون دولار أميركي وهكذا حققنا التعادل بين الإنفاق والإيرادات. لم نخسر أي أموال وحققنا ثاني أعلى دخل لأي رياضة إلى جانب كأس العالم للرجال بالطبع".

ورغم زيادة الجوائز المالية بمونديال السيدات لا تزال جوائز كأس العالم للرجال في قطر التي تبلغ قيمتها 440 مليون دولار، أكثر بكثير من 152 مليون دولار التي تتقاسمها منتخبات النساء في أستراليا ونيوزيلندا.

وقال إنفانتينو "أقول لجميع السيدات إن لديكن القدرة على التغيير. اخترن المعارك المناسبة. فقط استمررن في المطالبة وحافظن على الزخم واستمررن في الحلم، للوصول إلى هدف تحقيق المساواة الكاملة، ليس فقط فيما يتعلق بمكافآت كأس العالم، وهو شعار يظهر بين الحين والآخر".

وأضاف "المكافآت المتساوية في كأس العالم، نحن نسير في هذا الاتجاه بالفعل. لكن هذا لن يحل أي شيء.. لأنه شهر واحد كل 4 سنوات ويشارك فيها عدد قليل من اللاعبات بين آلاف وآلاف من اللاعبات".

وستلعب إنجلترا مع إسبانيا في نهائي كأس العالم للسيدات في سيدني بعد غد الأحد في ختام المونديال.