أغلى 6 صفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز
18/8/2023
يبدو أن التضخم طال كرة القدم، إذ أصبح رقم 100 مليون يورو رقما مألوفا في صفقات اللاعبين، وآخرهم الإكوادوري مويسيس كايسيدو الذي تعاقد معه تشلسي الإنجليزي مقابل 133 مليون يورو قادما من برايتون.
وأصبح كايسيدو أغلى لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وثالث أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، بعد البرازيلي نيمار والمهاجم الفرنسي كيليان مبابي.
والجديد أن الصفقة القياسية الإنجليزية لم تكن لمهاجم هداف كما في السابق، بل للاعب في خط الوسط، وهو ما يشي بحدوث طفرة في سوق انتقالات الهدافين أيضا:
وفي ما يلي أغلى 6 صفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي:
- مويسيس كايسيدو (الإكوادور): من برايتون الإنجليزي إلى تشلسي الإنجليزي عام 2023 مقابل 133 مليون يورو.
- ديكلان رايس (إيرلندا- إنجلترا): من ويستهام يونايتد الإنجليزي إلى أرسنال الإنجليزي عام 2023 مقابل 122 مليون يورو.
- إنزو فرنانديز (الأرجنتين): من بنفيكا البرتغالي إلى تشلسي عام 2023 مقابل 121 مليون يورو.
- جاك غريليش (إنجلترا): من أستون فيلا الإنجليزي إلى مانشستر سيتي الإنجليزي عام 2021 مقابل 117 مليون يورو.
- روميلو لوكاكو (بلجيكا): من إنتر ميلان الإيطالي إلى تشلسي عام 2021 مقابل 108 ملايين يورو.
- بول بوغبا (فرنسا): من يوفنتوس الإيطالي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي عام 2016 مقابل 104 ملايين يورو.
المصدر : الجزيرة + وكالات