يبدو أن التضخم طال كرة القدم، إذ أصبح رقم 100 مليون يورو رقما مألوفا في صفقات اللاعبين، وآخرهم الإكوادوري مويسيس كايسيدو الذي تعاقد معه تشلسي الإنجليزي مقابل 133 مليون يورو قادما من برايتون.

وأصبح كايسيدو أغلى لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وثالث أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، بعد البرازيلي نيمار والمهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

والجديد أن الصفقة القياسية الإنجليزية لم تكن لمهاجم هداف كما في السابق، بل للاعب في خط الوسط، وهو ما يشي بحدوث طفرة في سوق انتقالات الهدافين أيضا:

وفي ما يلي أغلى 6 صفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي: