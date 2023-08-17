يتقدمهم هاري كين.. 5 لاعبين تحت الأضواء في الدوري الألماني هذا الموسم

ينطلق موسم 2023-2024 من الدوري الألماني لكرة القدم غدًا الجمعة، ويسعى بايرن ميونخ إلى إحراز لقبه الثاني عشر على التوالي، وتجنّب سيناريو الموسم الماضي، الذي حسمه بصعوبة شديدة في اللحظات الأخيرة من مباراته الختامية.

وكان اللقب في قبضة بوروسيا دورتموند، حتى الثواني الأخيرة من مباريات الجولة الختامية، قبل أن يتحول إلى بايرن ميونخ في سيناريو مثير، بعد تساوي الفريقين بالرصيد نفسه من النقاط.

وفاز حينها بايرن في الدقيقة الأخيرة على مضيفه كولون 2-1، بينما تعادل بوروسيا دورتموند 2-2 مع ضيفه ماينز، ليضم الأول التتويج بعد تفوقه بفارق الأهداف فقط على الثاني، بعد أن تساوى الفريقان في مجموع النقاط بإجمالي 71 نقطة لكل منهما.

وكان دورتموند يحتاج إلى الفوز على ماينز لكي يحصد لقب البوندسليغا للمرة الأولى منذ عام 2012، لكنه تعادل بشكل درامي، ليهدي بايرن ميونخ لقبه الـ11 على التوالي في الدوري المحلي، والـ32 في مسمى البطولة الجديد "البوندسليغا"، والـ33 في الدوري الألماني بشكل عام.

ومن المتوقع أن يواجه بايرن هذا الموسم منافسة من بوروسيا دورتموند ولايبزيغ، بالإضافة إلى يونيون برلين الذي يشارك في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، وباير ليفركوزن، بقيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو.

وفيما يلي نستعرض أبرز 5 لاعبين يتوقع تألقهم في الدوري الألماني موسم 2023-2024.

هاري كين (بايرن ميونخ)

أسدلت الستارة على سلسلة طويلة من التكهنات حول قدوم قائد منتخب إنجلترا هاري كين، إلى صفوف بايرن هذا الصيف من توتنهام بصفقة كبيرة.

بعد مسيرة طويلة في نادي شمال لندن، سجّل فيها 280 هدفًا في 435 مباراة، انتقل كين (30 عامًا) إلى بطل ألمانيا دون إحراز أي لقب مع ناديه أو بلاده.

وقال كين بعد وصوله إلى ألمانيا "أردت اللعب على أعلى مستوى، أحارب من أجل الألقاب في كل موسم".

لا مجال للراحة.. هاري كين مستعد! 💪 شاهد أفضل اللقطات من المران الأول لهاري كين مع البافاري: https://t.co/85b7TBVswy 🎥#ميا_سان_ميا pic.twitter.com/lKOsmOvcSj — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) August 14, 2023

قد يحقق رأس الحربة مبتغاه مع الفريق البافاري الذي أحرز على الأقل لقبًا واحدًا في كل مواسم العقد الماضي.

كما قد تناسب طريقة لعبه تشكيلة المدرب توماس توخيل المفتقدة لرأس حربة، منذ رحيل هدافه التاريخي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني الموسم الماضي.

جوليان براندت (بوروسيا دورتموند)

ارتقى لاعب الوسط جوليان براندت إلى مستوى التوقعات الملقاة على عاتقه مع بوروسيا دورتموند.

كان براندت الشعلة الابداعية عندما حقق دورتموند عشرة انتصارات على التوالي مطلع 2023، ليضع نفسه على سكة المنافسة على اللقب مع بايرن.

أحرز ابن الـ27 عامًا، جائزة أفضل لاعب في الشهر مرتين متتاليتين، قبل إصابته خلال الخسارة ضد تشلسي الإنجليزي صفر-2 في لندن، ليغرق بعدها الفريق الأصفر في مستنقع النتائج المتقلبة.

مع رحيل لاعب الوسط الشاب الإنجليزي جود بيلينغهام والظهير البرتغالي رافايل غيريرو هذا الصيف، سيكون دورتموند بحاجة ماسة للمحات براندت الإبداعية، في مهمة الحد من السيطرة الكاسحة لبايرن.

داني أولمو (لايبزيغ)

مع خسارة نجومه الصيف الحالي، على غرار المهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو، ولاعب الوسط النمسوي كونراد لايمر، والمدافع الكرواتي يوشكو غفارديول، ولاعب الوسط الهجومي المجري دومينيك سوبوسلاي، كان الحفاظ على الإسباني داني أولمو بالغ الأهمية للايبزيغ.

مدّد لايبزيغ عقد أولمو حتى يونيو/حزيران 2027، فردّ الجميل سريعًا بعد تسجيله ثلاثية رائعة في مرمى بايرن (3-صفر)، خلال كأس السوبر الألمانية، يوم السبت الماضي.

صحيح أن لايبزيغ أجرى تعاقدات وازنة، لكن الحفاظ على أولمو صاحب الأداء المستقرّ، كان مطلبًا لجماهير ملعب ريد بول أرينا الطامحة للقب أوّل في البوندسليغا.

غرانيت تشاكا (باير ليفركوزن)

عاد السويسري غرانيت تشاكا، القائد السابق لأرسنال الإنجليزي، إلى الدوري الألماني بعد 7 سنوات في شمال لندن، فتعاقد مع باير ليفركوزن.

يضيف ابن الـ30 عامًا الذي حمل ألوان بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني بين 2012 و2016، خبرة مهمة لتشكيلة شابة بقيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو، بعد قيادته سويسرا إلى الأدوار الإقصائية في كأس أوروبا الأخيرة، ومونديال قطر.

بلغ ليفركوزن نصف نهائي يوروبا ليغ، وبدا ملهمًا في المنافسة على مركز رابع مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا (أنهى الموسم سادسًا)، تحت قيادة ألونسو.

مع لقبين في كأس إنجلترا ضمن سجله مع أرسنال، قد يساعد تشاكا -كذلك- فريقه الجديد على فك عقدته مع الألقاب.

دافيد داترو فوفانا (يونيون برلين)

كان المهاجم دافيد داترو فوفانا أحد أكثر الإضافات إثارة للاهتمام في الدوري الألماني، بعد انضمامه إلى يونيون برلين قادمًا من تشلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة.

سجّل اللاعب البالغ 20 عامًا 24 هدفًا مع 65 مباراة في صفوف مولده النروجي، مسهمًا معه بإحراز لقب الكأس المحلية، قبل الانتقال إلى تشلسي في يناير/كانون الثاني الماضي.

وبينما كان دفاع فريق العاصمة الألمانية الأقوى الموسم الماضي (38 هدفًا بالتساوي مع بايرن)، عوّل هجوميًا بشكل كبير على السورينامي شيرالدو بيكر في خط المقدمة، ما يجعل من فوفانا إضافة عملية للفريق، الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه بدوري أبطال أوروبا، بعد حلوله رابعًا الموسم الماضي وراء بايرن ودورتموند ولايبزيغ.