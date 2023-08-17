جوائز الاتحاد الأوروبي: ميسي وغوارديولا يتقدمان سباق اللاعبين والمدربين

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) -اليوم الخميس- الأرجنتيني ليونيل ميسي، والنرويجي إيرلينغ هالاند، والبلجيكي كيفن دي بروين، ضمن قائمة نهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2022-2023.

واختير اللاعبون بعد تصويت من قِبل مدربي الأندية المشاركة الموسم الماضي في دور المجموعات للبطولات الأوروبية الثلاث (دوري الأبطال، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر)، ومدربي المنتخبات الـ55 المنضوية تحت لواء "يويفا"، بالإضافة إلى لجنة من الصحفيين الأوروبيين، وتعيّن على كل مصوّت اختيار ثلاثة لاعبين من ضمن لائحة مؤلفة من عشرة.

🥇 NOMINEES: UEFA Men's Player of the Year 2022/23 ✨ 🇧🇪 Kevin De Bruyne

🇳🇴 Erling Haaland

🇦🇷 Lionel Messi All #UEFAawards winners will be announced at the #UCLdraw on 31 August. — UEFA (@UEFA) August 17, 2023

وسيُكشف عن الفائز في 31 أغسطس/آب الجاري في موناكو، على هامش قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ولمع هالاند ودي بروين في الموسم الاستثنائي لمانشستر سيتي، بطل أوروبا وإنجلترا، وحامل لقب الكأس المحلية والسوبر الأوروبية.

أما ميسي (36 عامًا)، المنتقل هذا الصيف من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى إنتر ميامي الأميركي، فقاد الأرجنتين إلى إحراز لقبها الثالث في كأس العالم قطر 2022، على حساب فرنسا بركلات الترجيح، ليكمل -أفضل لاعب في العالم سبع مرات- سجلّه باللقب الوحيد الذي كان ينقصه.

🥇 NOMINEES: UEFA Men's Coach of the Year 2022/23 ✨ 🇪🇸 Pep Guardiola

🇮🇹 Simone Inzaghi

🇮🇹 Luciano Spalletti All #UEFAawards winners will be announced at the #UCLdraw on 31 August 2023. — UEFA (@UEFA) August 17, 2023

ولدى المدربين، اختير الإسباني بيب غوارديولا مدرب سيتي، والإيطالي سيموني إنزاغي مدرب إنتر وصيف بطل أوروبا، ومواطنه لوتشانو سباليتي، الذي قاد نابولي إلى لقب الدوري المحلي بعد انتظار ثلاثة عقود.