جوائز الاتحاد الأوروبي: ميسي وغوارديولا يتقدمان سباق اللاعبين والمدربين

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) -اليوم الخميس- الأرجنتيني ليونيل ميسي، والنرويجي إيرلينغ هالاند، والبلجيكي كيفن دي بروين، ضمن قائمة نهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2022-2023.

واختير اللاعبون بعد تصويت من قِبل مدربي الأندية المشاركة الموسم الماضي في دور المجموعات للبطولات الأوروبية الثلاث (دوري الأبطال، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر)، ومدربي المنتخبات الـ55 المنضوية تحت لواء "يويفا"، بالإضافة إلى لجنة من الصحفيين الأوروبيين، وتعيّن على كل مصوّت اختيار ثلاثة لاعبين من ضمن لائحة مؤلفة من عشرة.

🥇 NOMINEES: UEFA Men's Player of the Year 2022/23 ✨

🇧🇪 Kevin De Bruyne

🇳🇴 Erling Haaland

🇦🇷 Lionel Messi

All #UEFAawards winners will be announced at the #UCLdraw on 31 August.

— UEFA (@UEFA) August 17, 2023