تردد مانشستر يونايتد يقرّب المغربي أمرابط من فريق إنجليزي آخر

بعد أن ارتبط اسم اللاعب الدولي المغربي سفيان أمرابط طوال الأسابيع الماضية بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، يبدو أن وجهته ستتحول إلى ليفربول، الذي يبحث عن صفقة قوية في خط الوسط بعد فشله في ضم الإكوادوري مويسيس كايسيدو المُنتقل إلى تشلسي.

وذكر الموقع الإلكتروني لإذاعة "توك سبورت" الإنجليزية، أن ليفربول أجرى محادثات مع اللاعب المغربي سفيان أمرابط وناديه فيورنتينا الإيطالي، بغية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضافت أن أمرابط ظل على رادار مانشستر يونايتد طوال الصيف، لكن الأمور لم تتطور والصفقة لم تتم بسبب حذر "الشياطين الحمر" من قيود اللعب المالي النظيف، الأمر الذي يهدد بانتقال اللاعب المغربي إلى ليفربول؛ غريم يونايتد.

BREAKING: Manchester United target Sofyan Amrabat has held talks with Liverpool.

Amrabat has been on United's radar all summer, but talks are yet to develop, with the Red Devils wary of FFP restrictions.

– talkSPORT sources understand

