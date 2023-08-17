"اتفقت مع برشلونة ووقعت لريال مدريد".. رودريغو يكشف كواليس القرار الذي غير حياته

أقر اللاعب البرازيلي الشاب رودريغو غوس نجم ريال مدريد الإسباني بأنه كان قريبا للغاية من الانتقال إلى الغريم برشلونة قبل أن يقرر الدفاع عن ألوان النادي "الملكي".

وبدأ رودريغو موسمه الخامس مع ريال مدريد بتسجيل هدف في المباراة التي فاز فيها "الميرنغي" على مضيفه أتلتيك بيلباو بنتيجة 2-صفر في الجولة الأولى من النسخة الجديدة للدوري الإسباني لكرة القدم 2023-2024.

وقال رودريغو في مقابلة مع شبكة "غلوبو" البرازيلية: "تم الاتفاق على جميع البنود للانتقال إلى برشلونة وتبقى فقط التوقيع على العقود، وحينها سألت والدي ألا يوجد شيء من ريال مدريد؟ فأجاب لا، فطلبت منه الانتظار حتى نهاية الأسبوع".

وأضاف: "في تلك الأيام كانت لديّ مباراة مع سانتوس، وقلت سأتألق فيها وريال مدريد سيراني. ذهبت إلى المباراة ضد فيتوريا وسجلت 3 أهداف وقدمت تمريرة حاسمة ففزنا 5-2، وبعد المباراة تواصل ريال مدريد مع والدي، ولم يكن على النادي سوى تقديم عرضه فقط".

وتابع رودريغو: "في اليوم التالي، دخل والدي إلى المنزل وكان معه قميصان أحدهما لبرشلونة والآخر لريال مدريد فرماهما في وجهي وقال لي اختر أحدهما على الفور، في الواقع لم أفهم لماذا فعل ذلك، لكني لم أفكر كثيرا، فاخترت مدريد".

وانضم رودريغو غوس إلى ريال مدريد في يوليو/تموز 2019، قادما من سانتوس في صفقة بلغت قيمتها 45 مليون يورو، وحينها كان اللاعب في سن 18 عاما.

ومنذ ذلك التاريخ، لعب رودريغو بقميص ريال مدريد 166 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 38 هدفا، أبرزها هدفان في شباك مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022، أعاد بهما الفريق إلى المنافسة، ومثلهما في مرمى أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا 2023، بالإضافة إلى 32 تمريرة حاسمة.

كما تُوج رودريغو بـ8 ألقاب مع ريال مدريد، ففاز معه بالدوري الإسباني مرتين، ومثلهما في كأس السوبر الإسباني، ولقب وحيد في كأس ملك إسبانيا، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

وليس رودريغو اللاعب الشاب الوحيد الذي رفض الانتقال إلى برشلونة وفضّل عليه ريال مدريد، إذ كان آخرهم التركي أردا غولر البالغ من العمر 18 عاما القادم من فنربخشة، والذي وقع للنادي "الملكي" في سوق الانتقالات الحالية عقدا يمتد حتى يونيو/حزيران 2029.