نيمار يتصدر قائمة أكثر الانتقالات ربحا في تاريخ كرة القدم

كشف موقع "ترانسفير ماركت" الألماني، المتخصص في اقتصاد كرة القدم والقيم السوقية للاعبين والفرق، عن قائمة تضم أكثر الانتقالات ربحا في تاريخ اللعبة، بعد انتقال لاعب الوسط الإكوادوري كايسيدو، في صفقة تاريخية إلى تشلسي الإنجليزي.

وتصدر النجم البرازيلي نيمار قائمة أكثر الانتقالات ربحا في تاريخ كرة القدم، في صفقة انتقاله من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، وليس في انتقاله الجديد من الفريق الفرنسي إلى الهلال السعودي.

وقدِم نيمار إلى برشلونة من سانتوس بقيمة 88 مليون يورو (96 مليون دولار)، ثم انتقل في صفقة قياسية إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017، بقيمة 222 مليون يورو، بهامش ربح 134 مليون يورو.

Neymar is now three of the top 10 most expensive Brazilian transfers of all time 😮 pic.twitter.com/P1uVmMYeWr

وذكر موقع ترانسفير ماركت، أن انتقال نيمار إلى الهلال كان بقيمة قُدرت بـ80 مليون يورو، ما يعني أن المهاجم البرازيلي تجمع عليه رسوم انتقال أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ الرياضة، بـ3 انتقالات في مسيرته بلغت قيمتها مجتمعة 390 مليون يورو.

وقفز انتقال كايسيدو إلى تشلسي، باللاعب للمركز الثاني في صفقة قياسية بلغت قيمتها 133 مليون يورو (145 مليون دولار) بقيمة ربح 128 مليون يورو، حيث جاء إلى برايتون الإنجليزي قادما من إنديبندينتي ديل فال الإكوادوري بـ5 ملايين يورو.

Neymar's move to Al Hilal now means the Brazilian forward has accumulated more transfer fees than any other player in the history of the sport 🤯 pic.twitter.com/35nB03OeHE

— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) August 16, 2023