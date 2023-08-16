رياضة

شاهد.. أغرب ركلة ترجيح في كرة القدم

غلاف فيديو الكرة بعد اصطدامها برأس الحارس ودخولها للمرمرى المصدر: حساب jaime ochoa @jaimetsocial على تويتر
16/8/2023-|آخر تحديث: 16/8/202310:53 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

شهدت مباراة ببطولة محلية في كولومبيا إحدى أغرب وأطرف ركلات الترجيح التي يمكن أن نشاهدها في عالم كرة القدم.

المباراة أقيمت الأحد الماضي بين فريقي سان فيسينتي دي تشوكوري وكونسيا ضمن بطولة محلية، وأدارتها سيدة وانتهت بالتعادل ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وفي أثناء ركلات الترجيح، وبينما كان فريقه متأخرا في النتيجة 2-3، سدد لاعب تشوكوري رقم 10 الركلة في العارضة وأخذ يندب حظه في حين توجه حارس مرمى كونسيا إلى الأمام عدة خطوات ليحتفل بضياع الركلة، لكن الكرة المرتدة من العارضة اصطدمت بكتفه ودخلت المرمى في لقطة غريبة ونادرة.

ورغم انتهاء ركلات الترجيح بفوز فريق كونسيا بالمباراة، فإن الحارس صاحب هدف الكتف أصبح "تريند" عبر مواقع التواصل الاجتماعي في كولومبيا وخارجها وتداولت اللقطة ملايين من جماهير الساحرة المستديرة.

المصدر : الجزيرة