شهدت مباراة ببطولة محلية في كولومبيا إحدى أغرب وأطرف ركلات الترجيح التي يمكن أن نشاهدها في عالم كرة القدم.

المباراة أقيمت الأحد الماضي بين فريقي سان فيسينتي دي تشوكوري وكونسيا ضمن بطولة محلية، وأدارتها سيدة وانتهت بالتعادل ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وفي أثناء ركلات الترجيح، وبينما كان فريقه متأخرا في النتيجة 2-3، سدد لاعب تشوكوري رقم 10 الركلة في العارضة وأخذ يندب حظه في حين توجه حارس مرمى كونسيا إلى الأمام عدة خطوات ليحتفل بضياع الركلة، لكن الكرة المرتدة من العارضة اصطدمت بكتفه ودخلت المرمى في لقطة غريبة ونادرة.

🤯 ¿El penal más insólito de la historia? ¡El penal más insólito de la historia! Pasen y vean lo ocurrido en la final del Torneo Intercolonias de Bucaramanga entre San Vicente de Chucurí y Concia FC…pic.twitter.com/KqxKf8aqLr — Samuel Vargas (@SVargasOK) August 15, 2023

ورغم انتهاء ركلات الترجيح بفوز فريق كونسيا بالمباراة، فإن الحارس صاحب هدف الكتف أصبح "تريند" عبر مواقع التواصل الاجتماعي في كولومبيا وخارجها وتداولت اللقطة ملايين من جماهير الساحرة المستديرة.