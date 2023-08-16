رونالدو يسبق ميسي.. أكثر اللاعبين تحقيقا للانتصارات في القرن الحالي

كشفت إحصائية مثيرة عن تفوق نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي على غريمه التقليدي ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأميركي في عدد مرات الفوز التي حققها كل لاعب منذ بداية القرن الـ21.

ويتصدر النجم البرتغالي قائمة اللاعبين الأكثر فوزا في القرن الحالي، التي أعدها موقع "بوب فوت" الفرنسي المتخصص في الإحصاءات والبيانات ونشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، يليه ميسي بفارق 70 انتصارا أكثر لصالح "الدون".

وضمت هذه القائمة (المكونة من 10 لاعبين) 5 من النجوم الذين سبق لهم اللعب في صفوف برشلونة.

📊 Les joueurs du 21eme siècle avec le plus grand nombre de victoires pic.twitter.com/KZQo6ptOkB — PopFoot (@ThePopFoot) August 13, 2023

وفي ما يلي قائمة الـ10 لاعبين الأكثر تحقيقا للانتصارات في القرن الـ21: