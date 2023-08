بعد ميسي ورونالدو.. من أفضل لاعب في الجيل الحالي على مستوى العالم؟

منذ نحو 15 عاما، يسيطر النجمان الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو على جائزة أفضل لاعب في العالم، ولم يكسر احتكارهما للجائزة سوى الكرواتي لوكا مودريتش عام 2018 والفرنسي كريم بنزيمة عام 2022، في حين حُجبت الجائزة عام 2020 بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وبالنظر إلى ذلك يُعتبر ميسي وكريستيانو أفضل لاعبين في العالم طوال تلك الفترة، بينما تركا السباق على المركز الثالث مفتوحا على مصراعيه لنظرائهما، وفق صحيفة "ماركا" الإسبانية، التي ترى من ناحيتها أن هناك عديدا من لاعبي كرة القدم ممن يمكنهم إكمال "منصة التتويج"، وتساءلت "إذا لم يكن نيمار، فمن هو ثالث أفضل لاعب في العالم؟ إجابة هذا السؤال نستعرضها من خلال السطور التالية:

جاء النجم البرازيلي في المركز الثالث لأفضل لاعب في العالم مرتين، وذلك عام 2015 حين قدّم مستويات رائعة مع برشلونة، وكذلك عام 2017 بعد شهور من رحيله عن "البلوغرانا" إلى باريس سان جيرمان للخروج من ظل ميسي.

وخلال مشواره مع سان جيرمان، أسهم نيمار في وصول الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2020 قبل الخسارة أمام بايرن ميونخ الألماني، لكنه عانى الإصابات التي أثرت على مشواره، قبل الانتقال إلى الهلال السعودي في عمر 31 عاما.

يُنظر إلى نجم خط الوسط الإسباني على أنه واحد من أكثر المبدعين في تاريخ كرة القدم حيث ابتكر نموذجا خاصا في حقبة برشلونة الذهبية مع المدرب بيب غوارديولا، إلى جانب مواطنيه تشافي هيرنانديز وسيرجيو بوسكيتس.

تُوج "الرسام" بعديد من الألقاب مع برشلونة وسجّل لإسبانيا هدف الفوز بكأس العالم 2010 واحتل المركز الثاني في سباق الكرة الذهبية خلف ميسي رغم فوزه بالمونديال، كما جاء في المركز الثالث عام 2012.

يُعتبر المهاجم الفرنسي واحدا من بين لاعبين اثنين نجحا في افتكاك جائزة الكرة الذهبية من ميسي عن جدارة واستحقاق، وذلك عام 2022 بعد قيادته فريقه السابق ريال مدريد للتتويج بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى فوزه بجائزتي هداف المسابقتين، الأمر الذي أجمع بسببه النقاد وعشاق كرة القدم على استحقاقه هذه الجائزة.

وانتظر بنزيمة رحيل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد عام 2018 من أجل الحصول على دور قيادي في الفريق وهو ما نجح فيه بامتياز، لكنه اختار العام الحالي الرحيل إلى نادي الاتحاد السعودي.

هو أحد اللاعبين القلائل الذين يقدمون كرة قدم على مستوى عال رغم وصوله إلى سن 38 عاما، كما جدد مؤخرا عقده مع ريال مدريد لموسم واحد.

