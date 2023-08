10 لاعبين انطفأ بريقهم بعد مغادرة الدوري الإنجليزي

يمثّل الانتقال من فريق إلى آخر تحديا جديدا لأي لاعب خاصة عندما يغادر إلى بطولة أخرى تختلف في التقاليد وأساليب اللعب عن المسابقة التي اعتاد على أجوائها، وكان آخر هؤلاء اللاعبين هاري كين، الذي رحل عن توتنهام وأجواء الدوري الإنجليزي الممتاز ووقّع لفريق بايرن ميونخ الألماني.

ويرى موقع "غيف مي سبورت" البريطاني أن هناك بعض النجوم بإمكانهم التكيف مع أسلوب لعب دوري بلد آخر، لكن هذا لا يمنع أن أغلبهم فشل في هذا التحدي ليصل بهم الحال إلى انطفاء نجوميتهم.

وفي السطور التالية، نلقي نظرة على نجوم تألقوا في الملاعب الإنجليزية لكنهم لم يحققوا النجاح نفسه بعد تغيير الأجواء.

حجز أوين لنفسه مكانا داخل قلوب وعقول جماهير ليفربول الذي نشأ فيه يافعا وشابا حتى أصبح أحد أهم المواهب الكروية في العالم، إذ كانت سرعته ومرونته كابوسا للمدافعين في "البريميرليغ"، ثم سرق الأنظار بهدفه الرائع بمرمى الأرجنتين في مونديال فرنسا 1998 بعدها فاز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2001.

اتخذ أوين قرارا صادما بالنسبة لجماهير الريدز، فرحل إلى ريال مدريد الإسباني في صيف عام 2004، لكن النجم الإنجليزي لم يلق النجاح نفسه مع الميرنغي، ففي موسم وحيد لعب 45 مباراة وسجل فيها 16 هدفا دون أن يحقق أي لقب، فكان كفيلا بإخباره أنه أخطأ في الرحيل عن ملعب أنفيلد، ليغادر الريال ويقفل عائدا إلى البريميرليغ عبر بوابة نيوكاسل.

تألق المدافع الإنجليزي مع نيوكاسل وعلّق ناديه آمالا عريضة عليه، لكنه فضّل الانتقال إلى ريال مدريد في صيف عام 2004، وهو قرار عاد باللاعب خطوات إلى الخلف، ففي أول مباراة له مع "الميرنغي" سجّل هدفا ذاتيا في مرمى فريقه لصالح أتلتيك بيلباو ثم طُرد في المباراة ذاتها.

