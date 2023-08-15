"قرار كلوب باستبداله فاجأني".. أسطورة ليفربول يدافع عن محمد صلاح

دافع الإنجليزي المعتزل مايكل أوين لاعب ليفربول الأسبق، عن المصري محمد صلاح نجم "الريدز"، بعد الانتقادات التي تعرّض لها الأخير، إثر غضبه من استبداله في قمة الجولة الأولى من "البريمرليغ" أمام تشلسي.

وبدا صلاح غاضبًا للغاية من قرار مدربه الألماني يورغن كلوب، الذي استبدله في الدقيقة 77 من عمر المباراة، حيث أزال الشريط اللاصق عن يده بعصبية، وألقاها على الأرض تاركًا مكانه في الملعب لزميله هارفي إيليوت.

وكان صلاح بحاجة إلى هدف واحد للمحافظة على سجلّه بهزّ الشباك في الجولة الأولى للموسم السابع على التوالي، في الدوري الإنجليزي ليرفع رصيده إلى 9 أهداف، ويصبح اللاعب الأكثر تسجيلًا في الجولة الافتتاحية بالدوري الممتاز، لكن استبداله حرمه من الاستمرار في محاولة التسجيل.

وأبدى أوين تفهّمه لحالة الإحباط التي أصابت النجم المصري، كما اعترف أنه فوجئ بقرار كلوب باستبداله.

وقال أوين في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية "في الحقيقة فوجئت بقرار كلوب؛ لأني أعتقد أن محمد صلاح قدّم أداء جيدًا، فهو صاحب التمريرة التي جاء منها الهدف، وأطلق تسديدة أخرى ردّتها العارضة، كما سجّل هدفًا لكنه أُلغي بداعي التسلل بسبب سنتمترات قليلة جدًا، كان من الممكن أن يكون الوضع مختلفًا لذا بدا حادًا، إنه أسطورة مطلقة للنادي".

من جهته أكّد المدرب يورغن كلوب أنه يتفهّم ردة فعل صلاح، وطالبه بأن يكون أكثر هدوءًا، واعترف في الوقت نفسه أن الألقاب التي حقّقها "الريدز" في السنوات الأخيرة كانت بفضل النجم المصري.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي "في الواقع لم أرَ صلاح يغادر الملعب سعيدًا لا أتذكر ذلك، وإن حدث ذلك فلا مشكلة لأنني لم أفكر للحظة في هذا".

وتابع "أتفهّم أنه لم يسجّل اليوم ولن يحقّق الرقم القياسي، أعلم أهمية ذلك بالنسبة له، لكن على صلاح أن يكون أكثر هدوءًا، وهذا هو الأمر المنطقي بالنسبة لنا كنادٍ".

وقال المدرب الألماني، "بالطبع ليس لديّ شيء ضد صلاح وأقول إن 99% من الألقاب التي حققناها إلى الآن كانت بسببه، أكرر أنا أتفهم أنه ليس سعيدًا، وهذا واضح لكن لا يسبّب لي أيّ مشكلة".

وفرض ليفربول نتيجة التعادل 1-1 على مضيفه تشلسي، في أول مباراة للفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2023-2024، حيث سجّل "للريدز" لويس دياز بعد تمريرة حاسمة من صلاح في الدقيقة 18 قبل أن يعدّل أكسيل ديساسي النتيجة "للبلوز" قبل 7 دقائق من نهاية الشوط الأول.

ويستضيف ليفربول نظيره بورنموث في الجولة الثانية من "البريميرليغ" على ملعب أنفيلد، يوم السبت المقبل.