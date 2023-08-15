شاهد.. مانشستر يونايتد يستهل الدوري الإنجليزي الممتاز بأداء باهت وفوز صعب

قاد المدافع الفرنسي رافاييل فاران فريقه مانشستر يونايتد لانتصار صعب على ضيفه ولفرهامبتون 1-صفر مساء الاثنين في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وهز فاران الشباك بضربة رأس قرب النهاية ليمنح مانشستر يونايتد الفوز 1-صفر على ضيفه ولفرهامبتون واندرارز بعد أداء هجومي باهت في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين.

وحول فاران تمريرة آرون وان-بيساكا العرضية في الشباك في الدقيقة 76، ليمنح يونايتد 3 نقاط لم يستحقها ويريح أعصاب الجماهير والمدرب إريك تن هاغ.

لكن الفريق الضيف كان الطرف الأفضل والأقرب للفوز، كما طالب بالحصول على ركلة جزاء قرب النهاية، غير أن حكم الفيديو المساعد أقر بعدم وجود مخالفة.

وكان بمقدور ولفرهامبتون أن يدرك التعادل قبل 7 دقائق من النهاية عندما سدد فابيو سيلفا كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن الحارس أندري أونانا تصدى لها ببراعة وأنقذ مرماه من هدف محقق.

كما أبدع الحارس الكاميروني أونانا المنضم حديثا من صفوف إنتر الإيطالي وأنقذ مرمى مانشستر من هدف مؤكد في الدقيقة 55 وتصدى ببراعة لتسديدة قوية لماتيوس كونيا من على حدود منطقة الجزاء.

وتعرض ولفرهامبتون لعدة أزمات هذا الصيف بعد بيع مجموعة من أبرز لاعبيه بالإضافة إلى رحيل المدرب الإسباني يولن لوبتيغي قبل 5 أيام من انطلاق الدوري ليتولى غاري أونيل المسؤولية.