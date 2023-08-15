ريال مدريد يقدم كيبا وسط أجواء حزن على كورتوا وميليتاو وغولر

خيّمت أجواء الحزن على نادي ريال مدريد الإسباني -اليوم الثلاثاء- لإجراء 3 من لاعبيه عمليات جراحية في الركبة، وسط تقديم الحارس كيبا أريزابالاغا، المنضم على سبيل الإعارة من صفوف فريق تشلسي الإنجليزي لكرة القدم.

وبدأت مراسم التقديم التي جرت في سيوداد ريال مدريد بعرض مرئي لأجمل لحظات حارس المرمى، بعدها ألقى رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز، كلمة ترحيب باللاعب.

وبدأ بيريز حديثه بالقول "عزيزي تيبو كورتوا، عزيزي إيدير ميليتاو، من هنا أنقل لكما كل مودتنا وقوتنا، أريد -أيضًا- أن أبعث برسالة خاصة من المودة والدعم للاعبنا الشاب أردا غولر، الذي نتمنى له كل التوفيق بعد العملية الجراحية. نحن بانتظاره، وأعلم أنه سيعود إلينا قريبًا جدًا".

ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن بيريز قوله "عزيزي كيبا، أهلًا بك في بيتك الجديد، نعلم جيدًا ما تعنيه هذه اللحظة لك، ونعلم كم ناضلت للتمكن من الدفاع بداية من اليوم عن قميص ريال مدريد. نشعر بسعادة كبيرة لوجودك معنا؛ لأنك أحد أفضل حراس المرمى في العالم، ولأننا نريد مواصلة تعزيز واحدة من أروع المراحل في تاريخنا".

وأضاف "أنت كذلك أحد أكبر حراس المرمى في كرة القدم الإسبانية. قد تكون هذه واحدة من أهم اللحظات في مسيرتك الاحترافية بأكملها، ونأمل أن تكون -أيضًا- محطة مهمة في حياتك، وصلت إلى هنا بفضل عملك وموهبتك وتضحياتك ودعم عائلتك، ورغبتك في تشكيل جزء من أفضل نادٍ في العالم".

وأوضح بيريز "بداية من اليوم ستشعر بمعنى اللعب في سانتياغو برنابيو، وستفهم سحره، وستعيش الشغف بكرة القدم بصفتك لاعبًا مدريديًا يحظى بتأييد جمهور فريد، يقدم كل ما لديه من أجل ريال مدريد، ليس هناك مجال للشك في أن مشجعينا سيساعدونك على مواجهة هذا التحدي، الذي هو جزء من أحلامك الكبيرة".

وتابع رئيس ريال مدريد "عزيزي كيبا.. قلّة قليلة يمكنهم تجربة المشاعر التي ستعيشها، اليوم تبدأ هذه المرحلة الجديدة مع هذا الشعار الممتلئ بالألقاب والقيم الراسخة".

وقبل مراسم التقديم، وقّع كيبا عقده الجديد برفقة الرئيس بيريز، الذي أهداه ساعة يد ونسخة طبق الأصل من ملعب سانتياغو برنابيو وقميصًا يحمل اسمه ورقم 25.

وانضم كيبا (28 عامًا) إلى ريال مدريد -أمس الاثنين- قادمًا من صفوف تشلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة لموسم واحد، لتعويض غياب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، الذي تعرّض لإصابة بقطع في الصليبي للركبة، وسيغيب عن أغلب فترات الموسم.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن كيبا قوله "هل سأبقى بعد انتهاء فترة الإعارة؟ أتمنى".

وأضاف "اليوم هو الأول في فترة إعارتي، لدينا وقت وسنرى، أتمنى أن أحقق ذلك من خلال أدائي".

وانضم كيبا إلى تشلسي قادمًا من أتلتيك بيلباو في 2018 وشارك معه في 168 مباراة.