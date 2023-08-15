الهلال السعودي يتعاقد مع نيمار قادما من سان جيرمان

أعلن نادي الهلال السعودي -اليوم الثلاثاء- تعاقده مع المهاجم البرازيلي نيمار، في أحدث صفقة ضمن سلسلة انتقالات النجوم إلى أندية الدوري السعودي لكرة القدم.

وقال الهلال -عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر- "نيمار هلالي".

وأضاف بالبرتغالية "موهبة رائعة لفتت انتباه الجميع".

وخرج نيمار من حسابات لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، ولم يشارك في التعادل المخيب بدون أهداف مع لوريان في افتتاح الدوري الفرنسي.

وذكرت تقارير صحفية أن النادي السعودي اتفق مع المهاجم -البالغ عمره 31 عاما- على تقاضي 160 مليون يورو (175 مليون دولار) خلال موسمين.

ومنذ عودة البرتغالي جورجي جيسوس لتدريب الهلال هذا الصيف، تحدث المدرب المخضرم عن حاجة الفريق إلى مهاجمين.

ورغم التعاقد مع البرازيلي مالكوم، فإن المشاكل الهجومية للفريق ظهرت حين فشل في استغلال النقص العددي أمام النصر في نهائي البطولة العربية للأندية ليفرط في تقدمه ويخسر 1-2 بعد وقت إضافي.

وأصبح الدوري السعودي جاذبا للنجوم بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية والإنفاق السخي على استقدام النجوم.

وانضم كريم بنزيمة ونغولو كانتي إلى فريق الاتحاد بطل الدوري، كما تعاقد غريمه الأهلي مع روبرتو فيرمينو ورياض محرز، إلى جانب انضمام سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش وكاليدو كوليبالي وروبن نيفيز إلى الهلال.