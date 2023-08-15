بدأت الأخطاء الفادحة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ) مبكرا، وتسببت في هزيمة ولفرهامبتون أمام مانشستر يونايتد بمباراة الجولة الأولى أمس الاثنين، مما دفع رئيس لجنة التحكيم للاعتذار عن "الخطأ الجسيم".

وقررت لجنة حكام البريميرليغ معاقبة حكم الساحة سايمون هوبر وحكمَي تقنية الفيديو مايكل سالزبوري وريتشارد ويست، وذلك باستبعادهم من مباريات الجولة المقبلة بالدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب عدم احتساب ركلة جزاء لفريق ولفرهامبتون.

واستشاط ولفرهامبتون غضبا لعدم احتساب ركلة جزاء للفريق خلال خسارته صفر-1 أمام مضيفه مانشستر يونايتد، عندما اصطدم أندريه أونانا حارس يونايتد مع ساشا كالايدجيتش في أثناء محاولة الحارس إبعاد الكرة بقبضة يديه، لكنه لم يلمسها واصطدم بالمنافس بقوة ليسقط مهاجم ولفرهامبتون على الأرض، وذلك عكس ما تنص عليه المادة 12 (الأخطاء وسوء السلوك) باحتساب ركلة حرة مباشرة أو ركلة جزاء في حال ضرب المنافس أو على أقل تقدير مهاجمته.

ماذا يقول قانون كرة القدم؟

وينص قانون كرة القدم على أن اللاعب أو الحارس إذا نجح في لعب الكرة، ثم اصطدم بالمنافس (بشكل لا يوجد فيه افتعال حركة بالجسم أو تهور واستخدام قوة زائدة)، فلا توجد مخالفة حتى وإن كانت داخل منطقة الجزاء.

أما إذا فشل في لعب الكرة أو لمسها كما في حالة أونانا، فيعتبر تصرف اللاعب مخالفة تستحق العقاب باحتساب ركلة حرة مباشرة أو ركلة جزاء، وقد يضاف إليها الإنذار في حال التهور أو الطرد إذا كان هناك عنف أو قوة زائدة.

وحسب نص القانون، كان يجب على الحكم أن يحسب ضربة جزاء على أونانا الذي لم يلعب الكرة أو يلمسها.

لكن الحكم سايمون هوبر رفض احتساب ركلة جزاء، ولم يتدخل حكم الفيديو المساعد لتقويم خطأ تقدير الحكم الواضح رغم أنه كان بوسعه مراجعة اللعبة عدة مرات وإبلاغ الحكم ليبرئ ساحته من الاشتراك في الخطأ.

رئيس لجنة التحكيم يعتذر

من جهته، قال غاري أونيل مدرب ولفرهامبتون إن فشل الحكام في منح فريقه ركلة جزاء قد سلط الضوء على منطقة رمادية بشأن كيفية استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد، وإن رئيس لجنة التحكيم جون موس اعتذر له عن الخطأ.

وقال أونيل للصحفيين "قال جون موس إنها ركلة جزاء صارخة وكان يجب احتسابها، لقد اعتذر… لم يستطع تصديق أن حكم الساحة لم يمنحها، ولا أن حكم الفيديو المساعد لم يتدخل".

واسُتبعد سالزبوري أيضا من إدارة مباريات أبريل/نيسان الماضي بعدما حرم برايتون من ركلة جزاء في الخسارة 1-2 أمام توتنهام هوتسبير.