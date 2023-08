10 مباريات مهمة ستحدد نتيجتها بطل الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024

مع انطلاق مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 2023-2024 هناك 10 مباريات وتواريخ رئيسة ستساعد في حسم لقب البريميرليغ، ستترقبها جماهير الساحرة المستديرة.

ويسعى مانشستر سيتي (حامل اللقب) للفوز باللقب السادس في 7 مواسم، لكنها مهمة ليست بالسهلة في ظل رغبة أرسنال في تعويض إخفاقه المتأخر في القبض على اللقب الموسم الماضي، ومحاولة ليفربول ومانشستر يونايتد استعادة أمجادهما الغائبة.

إذا كان ليفربول حقًا من المنافسين على اللقب، فسنحصل على مؤشر جيد من هذه المباراة. إذ تعدّ الرحلة إلى سانت جيمس بارك واحدة من أصعب الرحلات في الدوري الإنجليزي، ووسط فترة انتقالات صعبة، التي أدت إلى خسارة الريدز جهود جوردان هندرسون وفابينيو.

مع ذلك، يتمتع الريدز بسجل رائع ضد نيوكاسل، بعد أن خاضوا 13 مباراة دون هزيمة ضدهم منذ نهاية 2015.

تقام المباراة في عقر دار المدفعجية ملعب الإمارات، في أول اختبار حقيقي لوصيف حامل اللقب مانشستر سيتي أمام يونايتد، الفريق الوحيد الذي هزم أرسنال في أول 21 مباراة بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، عندما فاز 3-1 في 4 سبتمبر/أيلول 2022 بفضل هدفين من ماركوس راشفورد.

خسر أرسنال مباراتيه أمام سيتي بقيادة مدربه بيب غوارديولا في الموسم الماضي، وخسر 8 مرات متتالية في جميع المسابقات قبل فوزه على سيتي مؤخرًا والتتويج بكأس الدرع الخيرية.

وإذا أراد أرسنال الإطاحة بسيتي والتتويج بالبريميرليغ هذه المرة، فعليه هزيمته في الدوري، وهو أمر قد لا يكون مستبعدًا في ظل إنفاق أرسنال أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني في صفقات تعاقد كبرى، يتقدمها ديكلان رايس وكاي هافرتز ويورين تيمبر.

تغلب يونايتد على سيتي في أولد ترافورد في ديربي مانشستر الموسم الماضي، حيث عاد من تأخره 1-صفر، ليفوز بهدفين من برونو فرنانديز وكريستيان إريكسن للانتقام من الهزيمة 3-6 على ملعب الاتحاد في وقت سابق من الموسم.

لكن سيتي حسم نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لصالحه 2-1 في مايو/أيار الماضي في طريقه إلى الثلاثية التاريخية، ليرفع فريق غوارديولا رصيده إلى الفوز في خمس من المباريات السبع الماضية ضد يونايتد، وبالطبع سيكون لديه الدافع الأكبر لمواصلة التفوق على الغريم بالمدينة والبريميرليغ.

