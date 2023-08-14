10 مباريات مهمة ستحدد نتيجتها بطل الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024

مع انطلاق مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 2023-2024 هناك 10 مباريات وتواريخ رئيسة ستساعد في حسم لقب البريميرليغ، ستترقبها جماهير الساحرة المستديرة.

ويسعى مانشستر سيتي (حامل اللقب) للفوز باللقب السادس في 7 مواسم، لكنها مهمة ليست بالسهلة في ظل رغبة أرسنال في تعويض إخفاقه المتأخر في القبض على اللقب الموسم الماضي، ومحاولة ليفربول ومانشستر يونايتد استعادة أمجادهما الغائبة.

وفيما يلي أهم 10 مباريات في الصراع على لقب الدوري الإنجليزي:

نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول (الجولة 3 – 26 أغسطس/آب الجاري)

إذا كان ليفربول حقًا من المنافسين على اللقب، فسنحصل على مؤشر جيد من هذه المباراة. إذ تعدّ الرحلة إلى سانت جيمس بارك واحدة من أصعب الرحلات في الدوري الإنجليزي، ووسط فترة انتقالات صعبة، التي أدت إلى خسارة الريدز جهود جوردان هندرسون وفابينيو.

مع ذلك، يتمتع الريدز بسجل رائع ضد نيوكاسل، بعد أن خاضوا 13 مباراة دون هزيمة ضدهم منذ نهاية 2015.

أرسنال ضد مانشستر يونايتد (الجولة 4 – 3 سبتمبر/أيلول المقبل)

تقام المباراة في عقر دار المدفعجية ملعب الإمارات، في أول اختبار حقيقي لوصيف حامل اللقب مانشستر سيتي أمام يونايتد، الفريق الوحيد الذي هزم أرسنال في أول 21 مباراة بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، عندما فاز 3-1 في 4 سبتمبر/أيلول 2022 بفضل هدفين من ماركوس راشفورد.

أرسنال ضد مانشستر سيتي (الجولة 8 – 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023)

خسر أرسنال مباراتيه أمام سيتي بقيادة مدربه بيب غوارديولا في الموسم الماضي، وخسر 8 مرات متتالية في جميع المسابقات قبل فوزه على سيتي مؤخرًا والتتويج بكأس الدرع الخيرية.

وإذا أراد أرسنال الإطاحة بسيتي والتتويج بالبريميرليغ هذه المرة، فعليه هزيمته في الدوري، وهو أمر قد لا يكون مستبعدًا في ظل إنفاق أرسنال أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني في صفقات تعاقد كبرى، يتقدمها ديكلان رايس وكاي هافرتز ويورين تيمبر.

مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي (الجولة 10 – 28 أكتوبر/تشرين الأول 2023)

تغلب يونايتد على سيتي في أولد ترافورد في ديربي مانشستر الموسم الماضي، حيث عاد من تأخره 1-صفر، ليفوز بهدفين من برونو فرنانديز وكريستيان إريكسن للانتقام من الهزيمة 3-6 على ملعب الاتحاد في وقت سابق من الموسم.

لكن سيتي حسم نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لصالحه 2-1 في مايو/أيار الماضي في طريقه إلى الثلاثية التاريخية، ليرفع فريق غوارديولا رصيده إلى الفوز في خمس من المباريات السبع الماضية ضد يونايتد، وبالطبع سيكون لديه الدافع الأكبر لمواصلة التفوق على الغريم بالمدينة والبريميرليغ.

We asked players and managers to show us their celebrations for this season… Here’s what they came up with! 😂 pic.twitter.com/3k1aP6rTlO — Premier League (@premierleague) August 11, 2023

مانشستر سيتي ضد ليفربول (الجولة 13 – 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2023)

تأتي المباراة وسط معاناة سيتي من زحام المباريات الكبيرة في هذا الوقت من العام، خاصة وأنه يدافع عن لقبه المحلي ولقب دوري أبطال أوروبا، بينما يشارك ليفربول في الدوري الأوروبي هذا الموسم، بعدما احتل المركز الخامس الموسم الماضي، مما قد يمنحه أريحية أكثر في المواجهة.

وعلى ملعب أنفيلد، فاز فريق كلوب على سيتي 1-صفر، في أكتوبر/تشرين الأول الموسم الماضي بفضل هدف رائع لمحمد صلاح، لكنه خسر 1-4 في مباراة الدور الثاني على ملعب الاتحاد في أبريل.

مانشستر سيتي ضد توتنهام (الجولة 14 – 2 ديسمبر/كانون الأول 2023)

تعدّ نهاية ما يمكن أن يكون سلسلة من المباريات الحاسمة لفريق غوارديولا، الذي سيكون قد لعب مع أرسنال وبرايتون (على أرضه) ومانشستر يونايتد وبورنموث وتشلسي وليفربول وأخيرا توتنهام (على أرضه) بين 7 أكتوبر/تشرين الأول و2 ديسمبر/كانون الأول المقبلين.

وهذا التسلل من المباريات القوية هو سر صعوبتها، كما سيتعين على سيتي المشاركة بعدها مباشرة في كأس العالم للأندية بالسعودية كونه بطل أوروبا.

ليفربول ضد أرسنال (الجولة 18 – 23 ديسمبر/كانون الأول 2023)

يلتقي أبرز متنافسين يهددان عرش سيتي قبل نهاية العام، في أوج فترة المباريات المزدحمة التي تجعل نتائج الصدمة أكثر احتمالًا، ومع وجود السيتي في كأس العالم للأندية، يمكن أن تشهد هذه المباراة تضييق أحد منافسيه الفجوة.

وفي الموسم الماضي فاز أرسنال على ليفربول بالمباراة الأولى 3-2 في أكتوبر/تشرين الأول على أرضه، لكنه تخلى عن تقدمه بهدفين على ملعب أنفيلد ليتعادل 2-2 ويبدأ في التذبذب وفقدان النقاط الذي استغله السيتي وأسقطه عن القمة، ليظفر أخيرًا باللقب على حساب المدفعجية.

Get to know your #PL clubs for the 2023/24 season… 🧵 THREAD 👇 pic.twitter.com/EOdT8ygjqi — Premier League (@premierleague) August 11, 2023

مانشستر سيتي ضد برينتفورد (غير مجدول)

كان من المقرر عقد هذه المباراة بالجولة 18 في 23 ديسمبر/كانون الأول 2023، ولكن أُجّلت بسبب مشاركة السيتي في كأس العالم للأندية. قد لا تبدو مباراة رئيسة لكن برينتفورد حقق مفاجأة بالفوز على السيتي ذهابًا وإيابًا بالموسم الماضي.

وسجل برينتفورد هدفًا في الدقيقة 98 ليفوز 2-1 على سيتي بملعب الاتحاد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قبل أن يؤدي هدف آخر متأخر من إيثان بينوك إلى الفوز 1-صفر في اليوم الأخير من الموسم.

مانشستر سيتي ضد أرسنال (الجولة 30 – 30 مارس/آذار 2024)

بمرور 22 مباراة بعد مواجهتهما في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، من المحتمل أن تكون هناك صورة واضحة لشكل المنافسة بحلول الجولة 30، وفي حال تكرر سيناريو الموسم الماضي، ستكون مباراة مهمة على أقل تقدير للفريقين.

توتنهام ضد أرسنال (الجولة 35 – 27 أبريل/نيسان 2024)

لم تتلاش آلام الهزيمة 3-صفر أمام توتنهام في مايو/أيار 2022 بالنسبة لجماهير أرسنال، الذين تُركوا محطمين برؤية منافسهم يحتل المركز الرابع والأخير المؤهل لدوري أبطال أوروبا، ومن المتوقع أن تكون هذه المباراة ذات أهمية كبيرة، كونها العقبة قبل الأخيرة في طريق أرسنال إلى لقب محتمل، إذ سيلعب بعدها أرسنال مع بورنموث ومانشستر يونايتد وإيفرتون، في ختام الموسم الذي يتوقع أن يكون مثيرًا.