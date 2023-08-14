رياضة

وفاة عامل في حادث بملعب نادي إيفرتون الجديد

يارة البوليس في ن=موقع الحادث بملعب إيفرتون الجديد المصدر: صحيفة Liverpool Echo
سيارة الشرطة في موقع الحادث بملعب إيفرتون الجديد (موقع ليفربول إيكو)
14/8/2023

أعلن نادي إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين وفاة رجل في حادث أثناء عمله بملعب إيفرتون الجديد في براملي مور دوك في ليفربول.

وقال موقع "ليفربول إيكو" إن رجلا يبلغ من العمر 26 عاما أصيب بجروح في الرأس جراء حادث تضمن "آلات ثقيلة"، وتم نقله إلى مستشفى قبل إعلان وفاته.

وأضاف إيفرتون "نشعر بصدمة وحزن بسبب الحادث المأساوي الذي وقع اليوم، وقلوبنا مع أسرة وأصدقاء العامل".

وقال إيفرتون إن السلطات المعنية فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

المصدر : رويترز