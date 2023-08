وفاة عامل في حادث بملعب نادي إيفرتون الجديد

أعلن نادي إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين وفاة رجل في حادث أثناء عمله بملعب إيفرتون الجديد في براملي مور دوك في ليفربول.

وقال موقع "ليفربول إيكو" إن رجلا يبلغ من العمر 26 عاما أصيب بجروح في الرأس جراء حادث تضمن "آلات ثقيلة"، وتم نقله إلى مستشفى قبل إعلان وفاته.

وأضاف إيفرتون "نشعر بصدمة وحزن بسبب الحادث المأساوي الذي وقع اليوم، وقلوبنا مع أسرة وأصدقاء العامل".

Everyone at Everton Football Club is heartbroken by the news a male worker has died following an incident at the Everton Stadium site at Bramley-Moore Dock.

The thoughts and condolences of everyone connected with Everton are with his family, friends, and colleagues at this… pic.twitter.com/stSE0mmtSG

— Everton (@Everton) August 14, 2023