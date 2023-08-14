قيمتها 800 مليون يورو.. التشكيلة الأغلى في سوق الانتقالات الصيفية الحالية

سلّط تقرير إسباني الضوء على تشكيلة مكونة من 11 لاعبًا، قال إنها الأغلى في سوق الانتقالات الصيفية الحالية لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن "الميركاتو" الحالي دخل مرحلة "الغليان"، مشيرة إلى أن التشكيلة التي اختارتها بلغ قيمة لاعبيها ما يقرب من 800 مليون يورو.

وشهدت القائمة وجود لاعب وحيد في المنطقة العربية، وبالتحديد في الدوري السعودي، بينما كان نصيب الأسد من هذه الانتقالات لفرق الدوري الإنجليزي، بواقع 6 انتقالات من أصل 11، وفي هذه السطور نستعرض هذه الصفقات.

حارس المرمى: أندريه أونانا

انتقل الحارس الكاميروني من إنتر ميلان إلى مانشستر يونايتد يوم 20 يوليو/تموز 2023 في صفقة وصلت إلى 52 مليون يورو.

أونانا البالغ من العمر 27 عامًا تخّرج في أكاديمية لاماسيا، ثم لعب تحت قيادة الهولندي إريك تن هاغ في أياكس، وعاد مجددًا للعب تحت قيادته في "الشياطين الحمر"، من أجل تعويض الحارس ديفيد دي خيا، الذي رحل عن الفريق بعد 12 موسمًا.

الظهير الأيمن: بيدرو بورو

وصل بورو -وهو اللاعب الإسباني الوحيد في هذه القائمة- إلى توتنهام هوتسبير في يناير/كانون الثاني 2023 على سبيل الإعارة قادمًا من سبورتنغ لشبونة، وبعد نهاية الموسم فعّل النادي اللندني بند خيار الشراء مقابل 40 مليون يورو.

قلب الدفاع: يوشكو غفارديول

حسم مانشستر سيتي -بطل الثلاثية التاريخية- صفقة المدافع غفارديول من لايبزيغ يوم 5 أغسطس/آب 2023 في صفقة كبيرة بلغت 100 مليون يورو، ما جعله المدافع الأغلى في تاريخ كرة القدم وفق "ماركا"، وسيعزز اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، دفاع "السيتزنس" لمدة 5 مواسم.

قلب الدفاع: مين غاي كيم

موسم واحد لعبه قلب الدفاع الكوري الجنوبي مع نابولي، حقق فيه لقب "الاسكوديتو" لأول مرة منذ 33 عامًا مع فريق الجنوب الإيطالي، وخلال هذا الموسم خطف كيم الأنظار ما جعله هدفًا لفريق بايرن ميونخ، الذي نجح في ضمه مقابل 50 مليون يورو، ووقّع معه عقدًا يستمر حتى 2028.

الظهير الأيسر: لوكاس هيرنانديز

يملك النجم الفرنسي القدرة على اللعب في مركز قلب الدفاع، لكنه لعب مع منتخب بلاده وكذلك مع بايرن ميونخ في مركز الظهير الأيسر، وبعد 4 مواسم مع العملاق "البافاري" قرر لوكاس تغيير الأجواء، فانتقل إلى باريس سان جيرمان مقابل 45 مليون يورو.

المحور (الارتكاز): ديكلان رايس

أغلى صفقة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية كانت من نصيب أرسنال، الذي نجح بعد مفاوضات عسيرة في الحصول على خدمات ديكلان رايس من وست هام يونايتد، مقابل 120 مليون يورو، علمًا أن مانشستر سيتي دخل على خط الصفقة، وعندما رفض "الهامرز" عروضه انسحب تاركًا "الغانرز" وحيدًا في السباق.

خط الوسط: جود بيلينغهام

الصفقة الأغلى في الدوري الإسباني في "الميركاتو" الحالي هي تلك التي دفع فيها ريال مدريد مبلغ 103 ملايين يورو لصالح بوروسيا دورتموند، من أجل الحصول على خدمات اللاعب الشاب بيلينغهام.

كان بيلينغهام قريبًا من الفوز بلقب الدوري الألماني مع فريقه السابق في الموسم الماضي وإنهاء هيمنة بايرن ميونخ على المسابقة، لكن التعادل في المباراة الأخيرة أجهض هذا الحلم في الأمتار الأخيرة.

خط الوسط: كاي هافرتز

صفقة أخرى من العيار الثقيل عزّز من خلالها أرسنال صفوفه من الجار اللدود تشلسي، وهو الألماني هافرتز صاحب هدف الفوز في مرمى مانشستر سيتي، في نهائي دوري أبطال أوروبا بنسخة 2020-2021 حيث دفع "الغانزر" 75 مليون يورو، وسيبقى هافرتز لاعبًا في صفوف أرسنال حتى 2028.

الجناح الأيمن: مالكوم

يُعدّ اللاعب البرازيلي هو الوحيد في هذه القائمة من الموجودين في دوري عربي، حيث انضم إلى صفوف الهلال السعودي قادمًا من زينيت سانت بطرسبورغ الروسي، مقابل 60 مليون يورو.

مالكوم الذي ارتدى ألوان برشلونة في السابق، يرتبط مع "الزعيم" بعقد حتى صيف 2027، وبرز سريعًا مع الهلال في البطولة العربية الأخيرة، التي أنهاها فريقه في مركز الوصافة خلف الغريم النصر.

الجناح الأيسر: هارفي بارنز

قرّر بارنز الرحيل عن ليستر سيتي بعد هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى "تشامبيون شيب"، وتعاقد مع نيوكاسل يونايتد في صفقة بلغت 45 مليون يورو، وسيكون بإمكان اللاعب العودة مجددًا لدوري أبطال أوروبا، التي عرف أجواءها في مباراة واحدة مع فريقه السابق.

المهاجم: هاري كين

كان هداف توتنهام هوتسبير التاريخي بطلًا لواحد من أطول مسلسلات سوق الانتقالات في الصيف الحالي، قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونخ في صفقة تجاوزت حدود 110 ملايين يورو.

ورفض دانيال ليفي رئيس "السبيرز"، التفريط في هاري أكثر من مرة، قبل أن يستسلم أخيرًا أمام رغبة اللاعب، الذي أصبح لاعبًا بافاريًا يوم 12 أغسطس/آب 2023.